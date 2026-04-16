Новости Технологии 16.04.2026

Цифровой контроль: ЕС внедряет приложение для проверки возраста, которое может изменить весь интернет

Европейский Союз официально начал развертывание амбициозного проекта «EU Digital Identity Wallet«. Это мобильное приложение, которое позволит гражданам подтверждать свою личность и возраст в онлайне без необходимости каждый раз загружать фотографии физических документов.


Главная цель инициативы — защита несовершеннолетних от вредоносного контента и усиление безопасности на платформах социальных сетей. Ожидается, что приложение станет обязательным инструментом для доступа к сайтам с возрастными ограничениями и сервисам, требующим идентификации.

Разработчики утверждают, что система построена на принципах минимизации данных. Пользователь сможет предоставить сайту лишь подтверждение того, что ему исполнилось 18 лет, не раскрывая при этом свое полное имя, дату рождения или место жительства.

Европейская комиссия рассматривает этот проект как «глобальный чертежный план», который впоследствии могут позаимствовать другие страны. Если эксперимент окажется успешным, он установит новый стандарт приватности и безопасности, вытесняя сомнительные методы проверки по кредитной карте.


Несмотря на обещания полной анонимности, правозащитники выражают беспокойство. Они опасаются, что создание централизованного цифрового идентификатора может стать шагом к чрезмерному государственному надзору за активностью граждан в сети.

В ответ на критику представители ЕС отмечают, что использование кошелька будет добровольным для большинства повседневных задач. Однако для доступа к определенным государственным и финансовым услугам этот инструмент может стать безальтернативным уже в ближайшие два года.

Техническая архитектура приложения предусматривает использование передовых методов шифрования, чтобы предотвратить утечку информации. Все данные будут храниться локально на устройстве пользователя, а не на центральных серверах ЕС, что должно снизить риск массовых хакерских атак.

Внедрение системы будет происходить поэтапно в разных странах-членах союза. Сейчас продолжается тестирование интерфейсов и механизмов взаимодействия с частными компаниями, которые будут интегрировать поддержку цифрового кошелька в свои сервисы.

Источник: Gizmodo

