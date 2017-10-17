Essential Products обвиняется в незаконном использовании технологий беспроводного соединения в Essential Phone

Стартап бывшего сотрудника Google Энди Рубина Essential Products столкнулся с судебным иском, инициированным компанией Keyssa. Интересно, что поддержку последней оказывали сооснователь Nest Тони Фаделл, компания Samsung и венчурный фонд Playground Global, возглавляемого Энди Рубиным.

В исковом заявлении Keyssa утверждает, что Essential Products незаконно использует принадлежащие ей технологии модульного соединения в смартфоне Essential Phone. Отмечается, что компании вели переговоры на протяжении 10 месяцев. Но затем в ноябре 2016 года Essential Products решила использовать чипы компании SiBEAM. Однако в исковом заявлении утверждается, что, несмотря на использование стороннего чипа, фактически в Essential Phone используются многие элементы беспроводного соединения, разработанные компанией Keyssa – от дизайна антенн до методов тестирования смартфонов в процессе изготовления. Разработанный компанией чип позволяет осуществлять передачу больших объёмов данных (на уровне гигабит за несколько секунд) между мобильным устройством и отдельными компонентами без использования проводного соединения или Wi-Fi.

Keyssa заявляет, что работает над этими технологиями с 2009 года и подписала соглашение о неразглашении, которое не позволяет Essential Products использовать эти возможности. Отметим, в Essential Phone применяется беспроводное соединение для связи смартфона с аксессуарами для камеры.

Источник: Engadget