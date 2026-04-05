Конец непрозрачным тарифам: Netflix обязали вернуть деньги за 7 лет миллионам подписчиков

Суд в Риме признал 7 лет повышения цен Netflix незаконными, поскольку компания не предоставила конкретных, обоснованных причин для повышений в своих договорах. Долгосрочные итальянские подписчики могут получить значительные возмещения.





Всего за несколько дней после очередного повышения цен Netflix получил судебное решение в Италии, которое может заставить стриминговый сервис вернуть давним подписчикам сотни евро. Довольно иронично, что Netflix годами пытался прекратить совместное использование паролей, чтобы заработать больше денег, но теперь может задолжать миллиарды, поскольку не придерживался базовых законов о защите прав потребителей. Если бы компания больше сосредотачивалась на предоставлении ценности, а не на поиске способов взимать с клиентов дополнительную плату, она, возможно, избежала бы этой неприятности с €500 на человека.

Итальянская организация защиты прав потребителей Movimento Consumatori подала в суд на Netflix из-за четырех повышений цен между 2017 и 2024 годами, сообщает ArsTechnica. Проблема заключалась в том, что договоры Netflix якобы не объясняли, почему цены могут меняться в будущем. Кодекс защиты прав потребителей Италии запрещает компаниям повышать тарифы без четкой, обоснованной причины, указанной в договоре.

Суд согласился с этим и 1 апреля вынес решение, что повышение цен Netflix нарушало эти правила. Что это означает для подписчиков? Тот, кто пользуется премиум-тарифом и платил с 2017 года, может получить обратно около €500. Пользователи тарифа Standard могут получить около €250.





Решение римского суда может стать прецедентом в масштабах всей Европы, если организации защиты прав потребителей в других странах также начнут подавать аналогичные иски против стриминговых сервисов. Текущее судебное решение демонстрирует, что повышение цен по принципу «бери или уходи» от стримингового гиганта не всегда защищено законом; иногда оно просто скрыто в непонятных условиях договора. Это явная победа для потребителей.

Впрочем, Netflix внезапно не меняет своих подходов. Компания оспаривает решение, а не извиняется, и в прошлом году изменила свои условия, чтобы позволить будущие повышения цен. Это означает, что не стоит ожидать от компании всегда честных действий.

Суд также обязал Netflix снизить текущие цены до уровня, существовавшего до повышений, — например, до €11,99 вместо €19,99 за премиум-тариф и до €9,99 вместо €13,99 за стандартный. У Netflix есть 90 дней, чтобы уведомить миллионы нынешних и бывших итальянских клиентов по электронной почте, обычной почте, через свой веб-сайт и национальные газеты. Если компания не сделает этого, ей грозит ежедневный штраф в размере €700.

Movimento Consumatori заявила, что подаст коллективный иск, если Netflix не выполнит требования немедленно. Впрочем, прежде чем проверять свой банковский счет, помните, что это решение касается (пока что) только Италии. Но прецедент есть, хотя Netflix уже подал апелляцию и утверждает, что его условия всегда соответствовали местному законодательству.

«Мы подадим апелляцию. В Netflix наши подписчики стоят на первом месте. Мы очень серьезно относимся к правам потребителей и считаем, что наши условия всегда соответствовали итальянскому законодательству и практике», — говорится в официальном заявлении компании.

Компания также обновила условия договора в апреле 2025 года, чтобы лучше объяснить будущие изменения, поэтому повышение цен после этой даты, вероятно, разрешено. Сейчас итальянские подписчики могут наконец увидеть положительный результат. Для всех остальных последнее повышение цен остается в силе — если только местная организация защиты прав потребителей не примет аналогичные меры.

Итальянское решение вписывается в более широкий общеевропейский тренд. Организации защиты прав потребителей в Германии и Испании уже обжаловали аналогичные положения контрактов Netflix в своих странах. Немецкие суды в Берлине и Кельне признали, что изменения цен на основе общих формул являются ничтожными, поскольку не позволяют пользователям понять реальные причины подорожания. В Польше органы защиты прав потребителей также обвиняют Netflix в незаконном повышении цен без надлежащего согласия — там компании грозят штрафы до 10% годового оборота.

В будущем платформы обязаны получать прямое согласие пользователей перед любым повышением цен — автоматической оговорки в договоре больше недостаточно. Дело уже сигнализирует всей индустрии: эпоха непрозрачных тарифных манипуляций под прикрытием мелкого шрифта подходит к концу.

Источник: Android Central