Эстонская школа программирования kood/Jõhvi открывает стипендии для украинок

Эстонская школа кодирования kood/Jõhvi открывает набор студенток из Украины и предоставляет бесплатное проживание во время учебы. Это стало возможным благодаря партнерству kood/Jõhvi и нашей Минцифры.

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В общей сложности стипендию и бесплатное проживание во время учебы в эстонской школе кодирования получат 200 девушек из Украины. Подаваться могут все желающие. Главное условие – на время подачи документов заявительнице должно быть 18 лет. Также нужно иметь базовое образование и владели английским.

Подача заявок проходит в два этапа:

проверка памяти, аналитического мышления и навыков решать проблемы в когнитивной игре на www.kood.tech (для прохождения игры не нужно разбираться в кодировании)

интенсивный трехнедельный обучающий лагерь по кодированию Selection Sprint для лучших претенденток.

Заявки будут приниматься до 12 июня 2022 года по ссылке. Программа курса рассчитана на два года. После окончания обучения специалисты смогут развивать украинский IT-сектор.

Школу kood/Jõhvi финансируют более 30 компаний, в том числе многие стартапы и единороги, которые готовы трудоустроить студентов после окончания двухлетней программы. К примеру: Bolt, Wise, Pipedrive, Veriff, Microsoft.