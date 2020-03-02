Эта коллекция VHS-записей интернет-архива Internet Archive задевает за живое

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Некоммерческая организация Internet Archive, которая известна своим сервисом Wayback Machine по поиску архивных версий веб-страниц, также предлагает старые фильмы, музыку, книги и программное обеспечение. Малоизвестная часть медиаданных – это записи с VHS-кассет, все они собраны в одну коллекцию под названием VHS Vault. На текущий момент там находится более 20 тыс. записей.

Многие из них относятся к 90-м годам, поэтому у некоторых они наверняка вызовут чувство ностальгии. Взять, например, коллекцию рекламных роликов Nickelodeon, записанных в апреле 1998 года:

Пользователи, выросшие в 90-х годах, также наверняка помнят один из трендов того времени – соревнования по сборке и разборке на скорость пирамид из специальных пластиковых стаканчиков (капстекинг). Если вы вдруг его пропустили или не знаете, что это такое, вот видео об этом:

В коллекции также есть очень старые вещи, например, это видео видеомагнитофона с сигарой, в котором рассказывается, как чистить магнитную головку видеомагнитофона:

Есть множество других действительно забавных видео, и они постоянно добавляются. Пользователи, которые испытывают ностальгию по тем временам, обязательно найдут для себя что-то интересное.

Источник: The Verge