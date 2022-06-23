«Это как дом на колесах. Я бы в нем жил» — украинский военный об австралийских бронемобилях Bushmaster PMV

22 июня сиднейский таблоид The ​​Sydney Morning Herald опубликовал минирепортаж из украинской Константиновки, что в Донецкой области — в интервью наши военные поделились впечатлениями от австралийских бронемобилей Bushmaster PMV, которые сейчас помогают уничтожать российских оккупантов.

Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle — защищенная мобильная машина) или Bushmaster IMV (Infantry Mobility Vehicle — пехотная мобильная машина) — колесный полноприводный бронеавтомобиль, выпускаемый Thales Australia по лицензии ирландской компании Timoney Technology. Разработанный для австралийской армии в 1990-х годах бронемобиль использовался как основное средство перевозки пехоты во время войн в Ираке и Афганистане, а сейчас они приносят пользу на Донбассе под мощными бомбардировками российской артиллерии, ракетами и авиаударов.

С начала полномасштабного вторжения россии Австралия уже передала Украине 20 «бушмастеров» совокупной стоимостью около $38 млн (50 млн австралийских долларов) и шесть 155-мм гаубиц M-777.

Водитель одного из «Бушмастеров» Виталий рассказал, что австралийские бронемобили «значительно лучше» БТР, оставшихся в наследство от Советского Союза.

«Во-первых, она очень удобна. Есть кондиционер, это как дом на колесах. Я бы в нем жил. Все свое время я провожу внутри машины» Виталий, украинский военный и водитель одного из «Бушмастеров»

У Украины осталось 19 «Бушмастеров» — один из бронемобилей был потерян во время боя с россиянами у села Триполье. В то же время, все украинские военные, которые были в машине во время атаки, выжили. Об этом рассказал Виталий, который находился неподалеку и видел бой своими глазами.

Командир подразделения с позывным Техник, говорит, что нападение продемонстрировало качество австралийского автомобиля, который отлично справился со своей задачей — защищал украинских защитников внутри во время перемещения с одной локации на другую.

«Он бронирован внутри, и это большой плюс этой машины, потому что она защищает жизнь и здоровье солдат. Если бы у нас было больше таких автомобилей, мы бы спасли больше наших бойцов, а это самое важное». Техник, Командир подразделения, воюющего на востоке

Для управления «Бушмастером» нужно двое: водитель и минометчик. Машина может перевозить пять военных, а также запасы еды и воды. Кабина оборудована кондиционером и системой охлаждения воды. По словам Техника, его команда освоила бронемобиль за два-три дня. Украинские военные призывают правительство Австралии передать им больше «Бушмастеров», а также гаубиц, танков и высокоточных дальнобойных снарядов.

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Bushmaster является защищенным транспортером, а не классическим бронетранспортером. У него большие габариты и слабое вооружение, поэтому он не предназначен для непосредственного участия в поле боя — только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи. Он достаточно защищен, чтобы противостоять 5,56-мм и 7,62-мм шарам стрелкового оружия, обломкам гранат, патронов, взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества, что соответствует 2 уровню защиты стандарта STANAG 4569. Защита может быть усилена установкой навесной брони, которая обеспечивает защиту от бронебойных шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, машина имеет защиту от мин и засад (Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)).