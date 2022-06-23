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«Это как дом на колесах. Я бы в нем жил» — украинский военный об австралийских бронемобилях Bushmaster PMV

«Это как дом на колесах. Я бы в нем жил» — украинский военный об австралийских бронемобилях Bushmaster PMV

22 июня сиднейский таблоид The ​​Sydney Morning Herald опубликовал минирепортаж из украинской Константиновки, что в Донецкой области — в интервью наши военные поделились впечатлениями от австралийских бронемобилей Bushmaster PMV, которые сейчас помогают уничтожать российских оккупантов.

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Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle защищенная мобильная машина) или Bushmaster IMV (Infantry Mobility Vehicle пехотная мобильная машина) колесный полноприводный бронеавтомобиль, выпускаемый Thales Australia по лицензии ирландской компании Timoney Technology. Разработанный для австралийской армии в 1990-х годах бронемобиль использовался как основное средство перевозки пехоты во время войн в Ираке и Афганистане, а сейчас они приносят пользу на Донбассе под мощными бомбардировками российской артиллерии, ракетами и авиаударов.

С начала полномасштабного вторжения россии Австралия уже передала Украине 20 «бушмастеров» совокупной стоимостью около $38 млн (50 млн австралийских долларов) и шесть 155-мм гаубиц M-777.

«Это как дом на колесах. Я бы в нем жил» — украинский военный об австралийских бронемобилях Bushmaster PMV
Виталий (слева) и его наводчик Степан (справа). Фото: Кейт Джератти для The Sydney Morning Herald

Водитель одного из «Бушмастеров» Виталий рассказал, что австралийские бронемобили «значительно лучше» БТР, оставшихся в наследство от Советского Союза.

«Во-первых, она очень удобна. Есть кондиционер, это как дом на колесах. Я бы в нем жил. Все свое время я провожу внутри машины»

Виталий,

украинский военный и водитель одного из «Бушмастеров»

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У Украины осталось 19 «Бушмастеров» — один из бронемобилей был потерян во время боя с россиянами у села Триполье. В то же время, все украинские военные, которые были в машине во время атаки, выжили. Об этом рассказал Виталий, который находился неподалеку и видел бой своими глазами.

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Командир подразделения с позывным Техник, говорит, что нападение продемонстрировало качество австралийского автомобиля, который отлично справился со своей задачей — защищал украинских защитников внутри во время перемещения с одной локации на другую.

«Он бронирован внутри, и это большой плюс этой машины, потому что она защищает жизнь и здоровье солдат. Если бы у нас было больше таких автомобилей, мы бы спасли больше наших бойцов, а это самое важное».

Техник,

Командир подразделения, воюющего на востоке

Для управления «Бушмастером» нужно двое: водитель и минометчик. Машина может перевозить пять военных, а также запасы еды и воды. Кабина оборудована кондиционером и системой охлаждения воды. По словам Техника, его команда освоила бронемобиль за два-три дня. Украинские военные призывают правительство Австралии передать им больше «Бушмастеров», а также гаубиц, танков и высокоточных дальнобойных снарядов.

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Bushmaster является защищенным транспортером, а не классическим бронетранспортером. У него большие габариты и слабое вооружение, поэтому он не предназначен для непосредственного участия в поле боя — только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи. Он достаточно защищен, чтобы противостоять 5,56-мм и 7,62-мм шарам стрелкового оружия, обломкам гранат, патронов, взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества, что соответствует 2 уровню защиты стандарта STANAG 4569. Защита может быть усилена установкой навесной брони, которая обеспечивает защиту от бронебойных шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, машина имеет защиту от мин и засад (Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)).

  • 19 мая 2022 года австралийское правительство приняло решение предоставить Украине дополнительные 14 БТР M113 и 20 машин Bushmaster PMV. Также будет предоставлена ​​гуманитарная помощь, оборудование для наблюдения за радиационным излучением и средства личной защиты.

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