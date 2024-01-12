«Это сложно»: адмирал ВМФ США призвал реалистично относиться к лазерному оружию – технология проблематична для нынешних кораблей

Контр-адмирал флота США Фред Пайл, курирующий разработку технологии лазерного оружия, считает, что пока рано говорить о широком применении таких систем.

По его мнению, военно-морской флот и промышленность должны быть более интеллектуально честными при обсуждении систем лазерного оружия.

«Это сложно», — добавил он.

В то же время Фред Пайл заявляет, что «иногда у нас есть тенденция переобещать и недовыполнять». Потому нужно быть «честными с самими собой с точки зрения технологических возможностей».

Лазерное оружие или технология «направленной энергии» на протяжении десятилетий привлекала Пентагон. В портфеле исследований и разработок ВМФ можно найти различные проекты таких систем. Периодически появляются новости о проведении соответствующих испытаний, которые говорят о возможности сбивать дроны корабельными лазерными системами. Однако недавние операции флота в Красном и Средиземном морях вызвали вопрос: почему ВМФ не сбивает оперативные цели с помощью лазера?

Как оказалось, эти системы еще далеки от возможности полноценного использования в боевых условиях. За день до заявлений Пайл главный офицер ВМФ по надводным боевым действиям вице-адмирал Брендан Маклейн выразил разочарование по поводу нынешних темпов разработки систем лазерного оружия ВМФ.

«Меня не устраивают темпы создания оружия направленной энергии. Мы должны выполнить обещание, которое дает нам эта технология», — сказал он.

Одним из ключевых преимуществ оружия направленной энергии является низкая цена за выстрел. Военно-морской флот все больше обеспокоен идеей «роевых атак» дронов, когда несколько дронов, потенциально из разных областей боевых действий, согласованно атакуют корабль. Стоимость уничтожения относительно дешевого дрона ракетой стоимостью в несколько миллионов долларов выглядит расточительством. И, по идее, лазерное оружие должно решить эту проблему. Но у оружия направленной энергии также есть и существенные недостатки.

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Как заявил Пайл, эта технология требует пространство, вес, мощность и охлаждение, «что может стать проблемой для наших нынешних надводных боевых кораблей». Так что еще есть над чем работать

Как ожидается, в этом году будут проводиться испытания систем HELIOS и Preble (DDG-88). ВМФ намерен продолжать инвестиции в оружие направленной энергии и сосредоточится на обеспечении соответствующего потенциала в будущем ─ с фрегатом и эсминцем следующего поколения.

Источник: breakingdefense

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