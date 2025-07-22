Этот солнечный элемент использует свою обратную сторону с дополнительным КПД 8,44%

Южнокорейские исследователи из Научно-технологического института Кенбук в Тэгу создали двусторонние тонкопленочные солнечные элементы из меди, индия и селена, собирающие солнечный свет не только с лицевой, а и задней стороны.

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Технологию можно реализовать при относительно невысоких температурах, что упрощает технологический процесс и позволяет широко применять подобные солнечные элементы в панелях, устанавливаемых в помещениях, на территории сельских хозяйств, или в тандеме с другими типами солнечных элементов. Двусторонние солнечные элементы в последнее время привлекли к себе широкое внимание, поскольку способны поглощать свет одновременно с двух сторон.

Для создания подобных элементов используются прозрачные электродные подложки, пропускающие свет. Однако при изготовлении тонкопленочных солнечных элементов на прозрачных электродах с низкой термостойкостью было трудно добиться необходимых характеристик, поскольку для изготовления тонкопленочных элементов необходимы высокие температуры.

Исследовательская группа под руководством Дехвана Кима и Шиджуна Сона из Отделения энергетических и экологических технологий Научно-технологического института Кенбук успешно разработала технологию тонкопленочных солнечных фотоэлементов, эффективно работающих при температурах ниже 420°C с узкой запрещенной зоной. Для формирования смеси CuInSe 2 было добавлено серебро. Это позволило более высококачественно осадить соединение при более низких температурах.

Это также повысило эффективность солнечных элементов за счет создания градиента галлия в нижней части слоя CuInSe 2 . Удалось улучшить характеристики переноса заряда и рекомбинации. Результаты продемонстрировали, что тонкопленочные солнечные элементы с узкой щелью на прозрачных подложках достигли показателей эффективности в 15,3% — фронтальная сторона, 8,44% — задняя сторона. Они также продемонстрировали высокую эффективность при двусторонних измерениях производительности с удельной мощностью генерации (BPGD) 23,1 мВт/см².

«Это исследование открывает новую возможность повышения эффективности тонкопленочных солнечных элементов на основе прозрачных подложек. Мы продолжим расширять сферу применения высокоэффективной технологии двусторонних солнечных элементов на основе прозрачных подложек», — отмечают Дехван Ким и Шиджун Сон.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Energy Materials

Источник: TechXplore