Солнечные элементы — лучшая «сельхозкультура» для выращивания в Калифорнии, говорят фермеры

Новое исследование, проведенное в США, демонстрирует, что все больше фермеров в Калифорнии отдают предпочтение сдаче в аренду собственной земли под размещение солнечных панелей вместо выращивания сельхозкультур. —

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По результатам исследования Минсельхоза США, проведенного в 2022 году, около 117 тыс. фермеров используют те или иные виды солнечных панелей. В рамках нового исследования американские ученые рассмотрели более 6,5 тыс. солнечных батарей, установленных на сельскохозяйственных угодьях американских фермеров.

Исследование также проанализировало почти 1 тыс. солнечных панелей на территории Калифорнии, занимающих почти 40,5 кв. километров. Сдача земель в аренду позволяет калифорнийским фермерам зарабатывать больше в условиях, когда засухи, рост расходов и ограниченный доступ к воде делают сельское хозяйство не таким доходным.

В Центральной долине Калифорнии выращивают почти весь миндаль, производимый в США, оливки и сладкий рис. Занимая менее 1% сельхозземель в США, Центральная долина обеспечивает четверть всего продовольствия, включая 40% фруктов, орехов и других продуктов растительного происхождения.

Однако десятилетия интенсивной сельскохозяйственной деятельности, стремительная урбанизация и климатические изменения оказывают значительное давление на фермеров. Среди ключевых проблем — нехватка воды и требования местных властей, в соответствии с законом 2014 года, еще больше сократить ее использование до 2040 года.

Установка солнечных батарей и стимулирование местными властями развития солнечной энергетики предоставили фермерам дополнительный источник прибыли. Однако преобразование земель, используемых под сельскохозяйственные культуры, в земли, используемые под солнечные батареи, обычно означает потерю сельскохозяйственного производства. По подсчетам исследователей, в течение 25 лет эксплуатации солнечных батарей, эти земли могли бы произвести достаточно продовольствия, чтобы накормить 86 тыс. человек при условии, что эти люди потребляют около 2 тыс. калорий в день.

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В то же время эти установки производили достаточно электроэнергии для снабжения 470 тыс. американских домохозяйств ежегодно. Однако целью исследования было установить экономическое преимущество от размещения солнечных панелей на полях вместо выращивания культур.

Исследователи установили, что калифорнийские фермеры, установившие солнечные панели на своих полях, заработали гораздо больше тех, кто отказался от этого. Все фермеры, независимо от того, владели ли они собственными участками или сдавали землю в аренду, экономили на семенах, удобрениях и других расходах, связанных с выращиванием и сбором урожая. Они также зарабатывали на аренде земли, оплате счетов за электроэнергию и продаже излишков электроэнергии.

Фермерам, которые самостоятельно размещали солнечные панели на собственных полях, пришлось потратиться на них и вспомогательное оборудование, а также его установку. Но даже после покрытия всех расходов, их доходы составляли до $50 тыс. с каждых 0,4 гектаров земли ежегодно. Это в 25 раз выше того, что они заработали бы, засадив эти территории культурами.

Фермеры, сдававшие собственные земли в аренду под размещение солнечных панелей, зарабатывали значительно меньше, однако все равно экономили на воде для полива растений и других сельхозоперациях. Они получали до $1 тыс. 100 в год за каждые 0,4 гектара без всяких начальных затрат.

Большинство солнечных панелей было установлено на землях, которые ранее орошались. По подсчетам исследователей, прекращение орошения этих земель позволило сохранить объемы воды, которыми можно было бы обеспечить 27 млн человек, а так же полить 30,5 кв. километров садов. После установки солнечных панелей некоторые фермеры также обрабатывали прилегающие земли под паром, возможно, благодаря новому стабильному источнику дохода, что еще больше сократило водопотребление.

По последним оценкам, отведение от 1,1% до 2,4% сельскохозяйственных угодий страны под размещение солнечных панелей, а также использование других чистых источников энергии позволят генерировать достаточно электроэнергии, чтобы устранить потребность США в электростанциях, работающих на ископаемом топливе.

Источники: The Conversation; TechXplore