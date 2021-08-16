Эван Блес опубликовал рендеры фитнес-трекера Fitbit Charge 5





Судя по всему, компания Fitbit практически готова к презентации своего нового носимого устройства серии Charge. Известный инсайдер Эван Блесс (@evleaks) опубликовал несколько рендеров грядущего устройства Fitbit Charge 5.

К сожалению, Эван Блесс не поделился сведениями о технических характеристиках или функциях устройства. Тем не менее, на основании ренедеров и предыдущих сведений можно сделать обоснованные предположения и немного порассуждать. Поскольку это устройство серии Charge, можно с уверенностью предположить, что оно будет иметь встроенный модуль GPS. Также, скорее всего, должен быть датчик Sp02. Учитывая перенес на Charge 4 некоторых функций, ранее доступные только на премиальных устройствах Sense, можно предположить, что они будут доступны и в модели Charge 5. Речь идёт об отслеживании температуры кожи.

На рендерах видно, что на боковых гранях корпуса расположены две большие вставки. Они сделаны из металла, который немного отличается от остального корпуса. Можно предположить, что это либо решение для считывания ЭКГ, либо система ёмкостной навигацию. На всех рендерах указана дата 23 октября. Вероятно, это и есть дата официального анонса Fitbit Charge 5.

Источник: gsmarena