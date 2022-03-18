Европейское космическое агентство разорвало сотрудничество с роскосмосом в рамках программы ExoMars по исследованию поверхности Марса. Глава роскосмоса рогозин заявил, что рф сама построит ракету и полетит туда через несколько лет

Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА), собравшись в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую из-за войны в Украине, и принял решение о приостановке сотрудничества с российским космическим агентством роскосмос в рамках программы ExoMars.

«Как межправительственная организация, уполномоченная разрабатывать и осуществлять космические программы в полном соответствии с европейскими ценностями, мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научные исследования космоса, ЕКА полностью поддерживает санкции, введенные в отношении россии ее государствами-членами Всего 22 страны», — сказано в официально пресс-релизе организации.

В ответ глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия все сделает сама и уже через несколько лет реализует эту миссию на Марс.

«Это означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс отменена. Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут. Очень жаль. Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома «Восточный» проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал он в Telegram.

Программа ExoMars состоит из двух миссий, цель которых — поиск следов жизни на Красной планете. Первая, по запуску орбитального аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущена в 2016 году. Весной с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М». Зонд успешно собирает данные. Вторая, включающая в себя марсоход и наземную платформу, была запланирована на 2022 год. Старт должен был состояться в период с 20 сентября по 1 октября, а посадка — 10 июня 2023 года. Роскосмос должен был предоставить ракету-носитель «Протон-М», посадочную платформу «Казачок» и научные инструменты для марсохода «Розалин Франклин».