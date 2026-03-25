NASA отправит первую в мире ядерную миссию на Марс до 2028 года

NASA официально объявило о ядерной миссии на Марс. Это будет «первый ядерный межпланетный космический аппарат» под названием «Space Reactor-1 Freedom». Агентство планирует запустить его до конца 2028 года.





Цель — продемонстрировать «передовое ядерное электрическое движение в глубоком космосе» — концепция, которая оставалась крайне неуловимой, несмотря на теоретические преимущества высокой энергетической эффективности и способности преодолевать огромные расстояния.

«Ядерное электрическое движение обеспечивает чрезвычайные возможности для эффективной транспортировки массы в глубоком космосе и делает возможным миссии с большой мощностью за пределами Юпитера, где солнечные панели неэффективны», — написало NASA.

После достижения Марса миссия SR-1 Freedom развернет три вертолета примерно того же размера, что и революционный Ingenuity от NASA, который сопровождал ровер Perseverance в 2021 году, для «продолжение исследования «Красной планеты. Агентство возлагает большие надежды на свою ядерную миссию.

«Миссия заложит летный опыт ядерного оборудования, установит регуляторный и пусковой прецедент и активирует промышленную базу для будущих систем ядерной энергетики разделения в сферах движения, поверхностных и длительных миссий», — говорится в заявлении NASA.

Интересно, что миссия перепрофилирует элемент движения и питания (PPE) от лунного шлюза — предложенной космической станции на орбите Луны, которую агентство официально поставило на паузу.





Идея использования ядерного деления для достижения необитаемой планеты существует по меньшей мере с 1950-х годов. Но воплощение яркой концепции в реальность может оказаться сложной задачей. Во-первых, NASA нужно будет раздобыть обогащенный уран, чтобы дать своей ракете наилучшие шансы на успех, а это легче сказать, чем сделать.

Если говорить просто, существует два основных типа разрабатываемых ядерных двигателей. Ядерно-тепловой двигатель (NTP) предполагает использование реактора деления на уране для нагрева чрезвычайно холодного жидкого топлива, например запаса водорода, и выпуск горячего газа через сопло для создания тяги.

Ядерный электрический ракетный двигатель, как в миссии NASA SR-1 Freedom, также предполагает расщепление атомов с помощью реактора, но использует энергию для питания ионного двигателя или другого метода электрического движения. По крайней мере на бумаге обе системы являются более эффективными, чем химические ракеты, с точки зрения удельного импульса, или тяги на единицу топлива. Они также могут обеспечить движение там, где солнечные панели уже неэффективны из-за расстояния до Солнца. Чувствуется импульс, стоящий за идеей сократить путешествие к Марсу вдвое с помощью ракет на ядерном топливе.

В 2023 году NASA подписало партнерство с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) и Lockheed Martin для проектирования, строительства и испытания системы ядерного движения в рамках амбициозной программы под названием «Демонстрационная ракета для гибких цисмесячных операций» (DRACO). Однако в июне 2025 года DARPA отменило проект после короткого внутреннего обзора и пришло к выводу, что теоретические преимущества в производительности могут оказаться меньше, чем ожидалось.

«Когда DRACO изначально задумывался, это было до резкого снижения затрат на запуск, которое в значительной степени обусловлено возможностями SpaceX и дальнейшим снижением, которое предлагает Starship, если нам удастся ввести его в эксплуатацию», — заявил заместитель директора DARPA Роб МакГенри в своем выступлении в то время.

Стоимость запуска продолжает снижаться, в значительной степени благодаря SpaceX Илона Маска.

«Это также основывалось на тогдашнем анализе, который показал, что ядерно-тепловая тяга, вероятно, является оптимальным решением для ряда миссий, связанных с национальной безопасностью, а также для исследования Солнечной системы. И в ходе выполнения этой программы оба эти предположения становились все слабее», — добавил МакГенри.

NASA серьезно настроено и на строительство базы на Луне. После лет разговоров о лунных форпостах в размытых формулировках, руководство агентства четко включило постоянное американское присутствие на Луне в дорожной карты на ближайшее десятилетие, определив конкретные планы и сроки. Джаред Айзекман, занимающий должность администратора NASA с декабря, изобразил планы агентства как важные шаги к основанию первого опорного пункта цивилизации на другом свете.

«Будет эволюционный путь к строительству первого постоянного наземного форпоста человечества за пределами Земли. Это тот момент, когда мы все должны снова начать верить — когда идеи становятся миссиями, а упорный труд приносит результаты, меняющие мир. NASA когда-то изменило все, и мы сделаем это снова», — сказал Айзекман в программной речи, которая приветствовала полный зал представителей аэрокосмических компаний, чиновников международных космических агентств и членов Конгресса.

Айзекман — миллиардер-предприниматель, дважды совершивший полеты на околоземную орбиту на собственно профинансированных миссиях — также упомянул о конкуренции с Китаем, назвав его «реальным геополитическим соперником, который бросает вызов американскому лидерству на высотах космоса».

Китай заявил о планы высадить своих астронавтов на Луну до 2030 года, тогда как программа NASA Artemis стремится вернуть американских астронавтов на поверхность в 2028 году.

«Разница между успехом и неудачей будет измеряться месяцами, а не годами. Они могут успеть раньше, а недавняя история свидетельствует, что мы можем опоздать», — добавил Айзекман.

Обновленные лунные планы появляются примерно за неделю до того, как NASA надеется запустить астронавтов вокруг Луны и обратно — впервые со времен окончания программы Apollo в 1972 году. Это миссия Artemis II. Artemis III, в свою очередь, не будет осуществлять посадку, а останется на орбите Земли — однако запустится на год раньше предыдущего плана. Эта миссия будет посвящена отработке стыковки корабля Orion с лунными посадочными модулями, которые разрабатывают SpaceX и Blue Origin.





Источник: Futurism