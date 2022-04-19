EXMO больше не обслуживает клиентов из россии, беларуси и Казахстана — часть бизнеса была продана бывшему партнеру

Криптовалютная биржа EXMO сообщила о передаче части бизнеса российским владельцем и прекращении работы с рынками россии, белоруссии и Казахстана.

В EXMO решили, что обслуживание российских и белорусских клиентов не позволит в полной мере привлечь сильные стороны и достичь максимального результата, поэтому продали бизнес цифровых активов в россии, беларуси и Казахстане. В то же время, российский UBO Эдуард Барк передал свою долю одному из директоров Сергею Жданову в рамках реагирования на ситуацию в Украине.

В пользовательское соглашение EXMO.com были внесены изменения, согласно которым резиденты россии, беларуси и Казахстана больше не смогут регистрироваться на платформе, а с 15 апреля 2022 года были отключены пары с российским рублем.

«Это было сложное решение для нас. Все 8 лет мы были сосредоточены на создании сильного сообщества криптоэнтузиастов по всему миру, соблюдая высокие стандарты установленных правил и предоставляя высококачественные услуги всем нашим клиентам, где бы они ни проживали. Однако после вторжения россии на территорию Украины, EXMO.com, как глобальная группа, не хочет подвергать риску планы глобальной экспансии, поэтому нами было принято соответствующее решение», Сергей Жданов, СЕО EXMO.com

Казахские клиенты также были включены в соглашение, поскольку новая команда базируется на Казахстане. Новым владельцем российского, белорусского и казахского бизнеса по обмену цифровыми активами является владелец российской компании по разработке программного обеспечения, которая в последние 3 года оставалась одним из поставщиков инжиниринговых услуг для EXMO. Стоимость сделки и другие детали не разглашаются.

Ранее криптовалютная биржа EXMO создала фонд Save Ukraine для сбора средств в помощь гражданам Украины, пострадавшим от войны. Собственный вклад EXMO составляет $1 млн, и по состоянию на сегодня собрано $594 тыс. благородя крипто-донатам пользователей биржи.