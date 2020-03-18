Facebook представила новый интерфейс Oculus Quest





Facebook на этой неделе в рамках Game Developers Showcase сделает несколько анонсов, связанных с Oculus VR. Главная новость касается программного обеспечения Oculus Quest, которое подверглось серьёзной переработке и, по словам компании, делает гарнитуру «более гибкой, социальной и простой в использовании».

Сейчас основной интерфейс Oculus Quest содержит запутанную систему плавающих меню, которая появляется в виртуальной комнате, когда вы нажимаете кнопку Oculus. Новое меню выглядит более продуманным и простым в плане навигации, его можно вызвать прямо в приложениях без возврата к домашнему экрану. Другая ожидаемая функция – это поддержка нескольких окон для 2D-приложений, которая пока работает со встроенным браузером. Пользователи могут открывать, закрывать и перемещать окна, как будто перед ними находятся три огромных монитора. Поддержка этой функции другими приложениями (Chats и Store) появится позже.

В компании считают, что будущая VR-платформа должна позволять пользователям выполнять несколько задач одновременно: беспрепятственно перемещаться между приложениями, оставаться на связи с другими пользователями и просто выполнять более одной задачи. VR становится вычислительной платформой, она будет поддерживать весь спектр применений, которые люди ожидают от своих устройств.

Обновления программного обеспечения Oculus Quest будут развёртываться в этом месяце, пользователям смогут активировать новые функции в меню настроек Experimental Features.

Источник: The Verge