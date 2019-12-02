Facebook теперь позволяет перенести фотографии в Google Photos, но пока что лишь в Ирландии





Социальная сеть Facebook запускает новый инструмент, который позволит пользователям переносить фотографии прямо в Google Photos. Изначально инструмент заработал в Ирландии, но его глобальное разворачивание потребует много времени. Как ожидается, он будет доступен по всему миру в первой половине 2020 года.

«В течение почти десятилетия мы позволяли людям загружать свою информацию из Facebook», — объясняет Стив Саттерфилд, директор по конфиденциальности и публичной политике Facebook. «Инструмент передачи фотографий, который мы начинаем внедрять сегодня, основан на коде, разработанном благодаря нашему участию в проекте передачи данных с открытым исходным кодом».

В этот проект передачи данных также входят такие участники, как Apple, Google, Microsoft, Twitter и другие. Facebook уточняет, что изначально новый инструмент позволяет передавать фотографии в Google Photos, но в будущем могут быть подлючены и другие сервисы. После тестирования в Ирландии и сбора отзывов компания может доработать и усовершенствовать его.

Источник: The Verge