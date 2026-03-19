До $3000 за посты: Facebook хочет переманить авторов из TikTok и YouTube

Meta снова выходит на охоту за авторами контента — на этот раз с прямыми денежными бонусами. Компания запускает программу Creator Fast Track, в рамках которой предлагает до $3000 в месяц тем, кто будет активно публиковаться в Facebook.





Идея заключается в том, чтобы переманить популярных авторов из TikTok, YouTube и Instagram в собственную экосистему. Meta делает ставку на свою программу Content Monetization, которая платит авторам за просмотры и взаимодействие с контентом — Reels, Stories и обычными постами.

Условия Fast Track следующие. Если автор имеет от 100 000 подписчиков на другой платформе — он может получать $1000 ежемесячно. Если аудитория превышает 1 млн — бонус возрастает до $3000. Для получения этого бонуса нужно регулярно публиковать Reels, но без жестких требований к просмотрам или эксклюзивности. Подойдут и текстовые публикации, и фото, и Stories — Facebook платит за все.

Но стоит заметить, что бонусы работают только три месяца. В Meta называют это компенсацией «за неудобства старта на новой платформе», а не основным стабильным доходом. Далее авторы должны зарабатывать уже через Content Monetization. Компания также обещает усилить охват новых участников, чтобы те быстрее вышли на стабильный доход.





Это не первая попытка Meta «купить» внимание авторов. Ранее компания вкладывала большие деньги в Facebook Watch, запускала конкурента Twitch и даже выделила $1 млрд на бонусы для Reels (до $35 000 в месяц), но закрыла программу в 2023 году. Теперь подход другой: оплата зависит от результата, а не от общего фонда.

И, похоже, это работает. По данным Meta, в 2025 году компания выплатила авторам в Facebook почти $3 млрд — рекорд для платформы. Отдельные ситуации выглядят еще интереснее: один политический автор заработал $250 000 только за январь, а издатели рассчитывают на шестизначные или даже семизначные доходы за год. В сообществах на Reddit пользователи также сообщают о пятизначных доходах ежемесячно, хотя программа пока работает по приглашениям.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В Meta признают, что их система монетизации долго оставалась «хорошо скрытым секретом». Теперь компания хочет сделать ее массовой и понятной.

Фактически, Meta снова играет в долгую: короткие бонусы — это лишь крючок, а главная ставка делается на стабильную монетизацию через алгоритмы Facebook. Если цифры выплат сохранятся, платформа реально может перетянуть часть авторов из TikTok и YouTube.

Источник: engadget