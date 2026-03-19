19.03.2026

До $3000 за посты: Facebook хочет переманить авторов из TikTok и YouTube

Вадим Карпусь

До $3000 за пости: Facebook хоче переманити авторів із TikTok і YouTube

Meta снова выходит на охоту за авторами контента — на этот раз с прямыми денежными бонусами. Компания запускает программу Creator Fast Track, в рамках которой предлагает до $3000 в месяц тем, кто будет активно публиковаться в Facebook.


Идея заключается в том, чтобы переманить популярных авторов из TikTok, YouTube и Instagram в собственную экосистему. Meta делает ставку на свою программу Content Monetization, которая платит авторам за просмотры и взаимодействие с контентом — Reels, Stories и обычными постами.

Условия Fast Track следующие. Если автор имеет от 100 000 подписчиков на другой платформе — он может получать $1000 ежемесячно. Если аудитория превышает 1 млн — бонус возрастает до $3000. Для получения этого бонуса нужно регулярно публиковать Reels, но без жестких требований к просмотрам или эксклюзивности. Подойдут и текстовые публикации, и фото, и Stories — Facebook платит за все.

Но стоит заметить, что бонусы работают только три месяца. В Meta называют это компенсацией «за неудобства старта на новой платформе», а не основным стабильным доходом. Далее авторы должны зарабатывать уже через Content Monetization. Компания также обещает усилить охват новых участников, чтобы те быстрее вышли на стабильный доход.


Это не первая попытка Meta «купить» внимание авторов. Ранее компания вкладывала большие деньги в Facebook Watch, запускала конкурента Twitch и даже выделила $1 млрд на бонусы для Reels (до $35 000 в месяц), но закрыла программу в 2023 году. Теперь подход другой: оплата зависит от результата, а не от общего фонда.

И, похоже, это работает. По данным Meta, в 2025 году компания выплатила авторам в Facebook почти $3 млрд — рекорд для платформы. Отдельные ситуации выглядят еще интереснее: один политический автор заработал $250 000 только за январь, а издатели рассчитывают на шестизначные или даже семизначные доходы за год. В сообществах на Reddit пользователи также сообщают о пятизначных доходах ежемесячно, хотя программа пока работает по приглашениям.

В Meta признают, что их система монетизации долго оставалась «хорошо скрытым секретом». Теперь компания хочет сделать ее массовой и понятной.

Фактически, Meta снова играет в долгую: короткие бонусы — это лишь крючок, а главная ставка делается на стабильную монетизацию через алгоритмы Facebook. Если цифры выплат сохранятся, платформа реально может перетянуть часть авторов из TikTok и YouTube.

Спецпроекты
Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков

Источник: engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новое Android-приложение оповещает, когда кто-то поблизости носит smart-очки
Разработчики создали Reddit для ИИ: соцсеть Moltbook, где "живут" и общаются 1,4 млн ботов
Посты с того света: Meta запатентовала ИИ, который "оживляет" аккаунты после смерти
ИИ-агент OpenClaw, несмотря на запрет, массово удалил письма директора Meta, но пообещал больше так не делать
Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов
OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года, — аналитики
Без эксклюзива: Instagram позволит удалять себя из списка "Близких друзей"
Meta "убивает" Messenger.com: что изменится для пользователей ПК?
Как тебе такое, Илон Маск? Threads обошла X по количеству ежедневных мобильных пользователей
Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков
Разработчик создал "кладбище стартапов": 925 мертвых идей, которые потеряли $32,5 млрд
Умные очки Meta могут передавать личные видео и финансовые данные модераторам
Facebook и Instagram будут работать на собственных ИИ-чипах Meta
Meta отключает Horizon Worlds на VR-гарнитурах Quest
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Meta может уволить каждого пятого работника — Reuters
Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение
"Instagram — не наркотик, 16 часов — не зависимость": CEO платформы сделал заявление
Instagram больше не конфиденциальный: Meta тихо убрала функцию защиты сообщений
Цукерберг выпустит стейблкоин для платежей Meta, а Трамп — для восстановления Газы
$10 млрд за TikTok: администрация Трампа получает выплаты от инвесторов — WSJ
