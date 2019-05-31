Facebook запатентовала БПЛА с двумя кайтами для длительного парения в воздухе





Компания Facebook заполнила патентную заявку, в которой описывается необычный беспилотный летательный аппарат, парящий в воздухе при помощи кайта (управляемый воздушный змей). При этом аппарат включает два таких кайта, парящих на разных высотах. Каждый кейт можно направлять независимо от другого, а дрон способен генерировать энергию, чтобы продлить время полёта. Эта патентная заявка указывает на наличие интереса к экспериментальным летательным аппаратам, даже после того, как Facebook свернула свой ранее широко известный проект Aquila.

Патент Facebook был подан в ноябре 2018 года. В нем утверждается, что кайт позволит улучшить конструкцию БПЛА и отойти от использования традиционных конструкций в виде самолёта или вертолёта. Благодаря этому можно уменьшить вес, размеры и стоимость устройства, необходимого для поддержания полёта в течение длительного периода времени. Вместе с тем, такие устройства всё ещё могут быть довольно большим, так как Facebook упоминает привязь длиной в километр. Флот беспилотников может управляться беспроводным способом с земли, а дроны могут генерировать энергию с помощью солнечных батарей или движения привязи.

Эта конструкция имеет мало общего с известными прототипами беспилотников Facebook, хотя может иметь одну и ту же цель – расширение или предоставление интернет-услуг в труднодоступных местах. БПЛА проекта Aquila, которые в 2016 году тестировались со смешанными результатами, представляли собой крылатый самолёт весом около 400 кг, выполненный из углеродного волокна. По сообщениям, в экспериментальной программе под названием Catalina использовались беспилотники для полётов на малой высоте. Это больше похоже на применение воздушных шаров, как в случае программы подключения Loon компании Alphabet.

Компания Facebook прошлым летом заявляла о прекращении разработки дронов, а продолжать проект Aquila планировалось при помощи аппаратных решений известных авиационных компаний. Однако эта патентная заявка была подана примерно через пять месяцев после этого заявления. Тем не менее, это вовсе не означает, что Facebook займётся созданием этого дрона с применением кайтов, даже если такая конструкция действительно обеспечивает заявленные преимущества. Возможно, это одна из предыдущих разработок, которую всё же решили запатентовать в надежде на будущее сотрудничество с другими компаниями.

Источник: The Verge