Фаны Baldur's Gate 3 определили самый бесполезный подкласс: "Кажется довольно бессмысленным"

В Baldur’s Gate 3 сообщество спорило, какой подкласс в игре можно назвать худшим. На Reddit развернулась большая дискуссия, где игроки делились собственным опытом и мнениями.

Под постом от thebigchungus27 пользователи сравнивали подклассы по их эффективности в различных ситуациях, в частности учитывая боевые способности и полезность для мультиклассов. Хотя официального рейтинга нет, игроки быстро выделили несколько претендентов на наименее нужный подкласс — для Шэдоухарт (Shadowheart) это Trickery Cleric. Хотя она официально самый популярный компаньон, но ее подкласс не нравится многим фанатам.

Trickery Cleric позволяет персонажу действовать скрытно, но не дает эффективных заклинаний на урон или сильных боевых бонусов. Стандартные заклинания Шэдоухарт требуют интеллекта, которого у нее только 10. В результате персонаж очень часто промахивается, что назвали «довольно бессмысленным». Да и без мультиклассов он почти не дает преимущества на поле боя. Он полезен только как саппорт в Baldur’s Gate 3.

На втором месте антирейтинга оказалась Wild Magic Barbarian. Он может создавать забавные эффекты благодаря дикой магии, но на средних и поздних этапах игры его способности становятся менее полезными. Эффекты становятся случайными бонусами, которые трудно использовать стратегически. Замыкает троицу Drunken Master Monk — его возможность восстанавливать здоровье через алкоголь мало влияет на игру. Ведь в Baldur’s Gate 3 есть еда и другие способы отдохнуть.

Хотя больше всего комментариев было именно по этим трем, окончательного решения нет. Некоторые подклассы могут быть полезнее в определенных сборках, но пока далеки от любимых Trickery Cleric, Wild Magic Barbarian и Drunken Master Monk.

Источник: The Gamer

