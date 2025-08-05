Новости Игры 05.08.2025 comment views icon

Игроки Baldur's Gate 3 соблазняют Астариона чаще, чем кого-либо другого, — странная статистика Larian

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Игроки Baldur's Gate 3 соблазняют Астариона чаще, чем кого-либо другого, — странная статистика Larian

Ко второй годовщине релиза Baldur’s Gate 3 студия Larian поделилась новой статистикой — местами странной. Например, бесспорным любимчиком игроков стал Астарион.

Данные собраны из выборов игроков за два года — и некоторые из них оказались неожиданными и местами абсурдными. В центре внимания — выбор спутников и стиль игры, в частности неожиданные предпочтения игроков.

Точные цифры по вампирскому эльфу-разбойнику студия не указала, но сообщила, что он «ощутимо лидирует» над другими персонажами в плане романтических отношений. Слава Богу, что он, а не медведь, если помните. Пока Астарион, из которого даже делали секс-куклу за $20 000, завоевал сердца и кровати большинства — Тинесерда (Shadowheart) стала самым популярным компаньоном: 4,89 млн выборов. Второе место занял Уилл, третье — Гейл.

А дальше разработчики рассказали о веселых цифрах. Например, лишь 2,07% игроков стали настоящими «пьяными гуру», поскольку одолели 20 врагов в состоянии алкогольного опьянения. Еще всего 1,82% оправдали себя как музыканты и заработали 100 золотых своим талантом. Чуть более чем 3,8% победили лорда Энвера Горташа в Скале Змея, не активировав ни одной ловушки. Последнее достижение немного выше у игроков в Steam — 4,37%.

Другие данные также привлекают внимание. Более 1,1 миллиона игроков прошли игру в режиме «Тактика», а почти полмиллиона — в режиме «Чести». Среди последних только 4647 смогли пройти ее персонажем первого уровня. Еще 31 180 игроков завершили «Честь» как универсальные многоклассовые персонажи.

Отдельно Larian отметила редкие выборы. Например, лишь 350 игроков превратили спутника Минска в подкласс Клирика Домена Смерти — в студии даже пошутили:

«У вас все в порядке?» — спросили разработчики об этом выборе.

А еще 598 игроков усыновили ребенка вместе с Уиллом. Вместе с тем Larian подтвердила более 265 млн загрузок модов за два года. Также за этот период игроки успели погибнуть 2 млрд раз.

В конце Larian поблагодарила игроков за поддержку и пообещала, что новый проект студии уже в работе. Подробностей нет, но создатель Свен Винке намекнул, что игра будет «удивительной» и потребует еще немного времени. Как известно, Baldur’s Gate 3 не получит DLC, потому что команда этого банально не хочет делать.

Источник: Larian

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