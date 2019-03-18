FCC открывает экспериментальные лицензии на терагерцовый частотный диапазон для 6G

Забудьте о возможностях, которые открывают миллиметровые волны 5G и другие гигагерцовые технологии – FCC уже думает о следующем поколении беспроводной связи. Федеральная комиссия по связи единогласно проголосовала за создание категории экспериментальных лицензий в диапазоне частот от 95 ГГц до 3 ТГц, что выходит далеко за границы возможностей текущих беспроводных технологий.

Фактически это позволило бы компаниям экспериментировать с этой сверхвысокочастотной технологией в течение 10 лет и упростило бы продажи реальных продуктов, пока они находятся на стадии тестирования. Данное решение также предусматривает выделение частоты 21,1 ГГц для совместного использования нелицензированными устройствами. Она была выбрана с учётом минимизации возможных помех для нынешних «правительственных и научных» применений в таких областях, как космическая наука.

Эксперты полагают, что доступ к этому спектру позволит США быть впереди в области беспроводных технологий. Многие считают, что благодаря инициативе Spectrum Horizons, FCC начала гонку за появление 6G. И как тут не вспомнить недавнее желание Дональда Трампа как можно скорее внедрить технологию 6G в штатах, которое было воспринято с изрядной долей иронии.

Новый терагерцовый частотный диапазон может привести к чрезвычайно быстрой передаче данных по беспроводной сети, продвинутому сканированию и зондированию со сверхвысоким разрешением и другим возможностям. Но не стоит обнадёживать себя терагерцовым 6G в смартфоне в обозримом будущем. Этот диапазон, как и миллиметровые волны 5G, будет ограничен относительно небольшими расстояниями и сложностями проникновения волн через различные препятствия. Вот для этого и нужны эксперименты, они позволят найти им применения, которые сейчас не представляются возможными.

Источник: Engadget