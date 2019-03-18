Новости
FCC открывает экспериментальные лицензии на терагерцовый частотный диапазон для 6G
48

FCC открывает экспериментальные лицензии на терагерцовый частотный диапазон для 6G

FCC открывает экспериментальные лицензии на терагерцовый частотный диапазон для 6G

Забудьте о возможностях, которые открывают миллиметровые волны 5G и другие гигагерцовые технологии – FCC уже думает о следующем поколении беспроводной связи. Федеральная комиссия по связи единогласно проголосовала за создание категории экспериментальных лицензий в диапазоне частот от 95 ГГц до 3 ТГц, что выходит далеко за границы возможностей текущих беспроводных технологий.

Фактически это позволило бы компаниям экспериментировать с этой сверхвысокочастотной технологией в течение 10 лет и упростило бы продажи реальных продуктов, пока они находятся на стадии тестирования. Данное решение также предусматривает выделение частоты 21,1 ГГц для совместного использования нелицензированными устройствами. Она была выбрана с учётом минимизации возможных помех для нынешних «правительственных и научных» применений в таких областях, как космическая наука.

Эксперты полагают, что доступ к этому спектру позволит США быть впереди в области беспроводных технологий. Многие считают, что благодаря инициативе Spectrum Horizons, FCC начала гонку за появление 6G. И как тут не вспомнить недавнее желание Дональда Трампа как можно скорее внедрить технологию 6G в штатах, которое было воспринято с изрядной долей иронии.

Новый терагерцовый частотный диапазон может привести к чрезвычайно быстрой передаче данных по беспроводной сети, продвинутому сканированию и зондированию со сверхвысоким разрешением и другим возможностям. Но не стоит обнадёживать себя терагерцовым 6G в смартфоне в обозримом будущем. Этот диапазон, как и миллиметровые волны 5G, будет ограничен относительно небольшими расстояниями и сложностями проникновения волн через различные препятствия. Вот для этого и нужны эксперименты, они позволят найти им применения, которые сейчас не представляются возможными.

Источник: Engadget

  • Первые сети 6G ожидаются в 2030 году, скорость передачи данных достигнет 1 Тбит/с, а связь будет даже под водой.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить