Дональд Трамп: «Я хочу технологию 6G как можно скорее»

На текущий момент ведущие производители телекоммуникационного оборудования и сотовые операторы активно готовятся к развёртыванию сетей пятого поколения, и президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты как можно быстрее внедрили эту технологию. Более того, на своей странице в Twitter он заявил, что уже сейчас хочет 6G.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on………

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019