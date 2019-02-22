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Дональд Трамп: «Я хочу технологию 6G как можно скорее»
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Дональд Трамп: «Я хочу технологию 6G как можно скорее»

Дональд Трамп: «Я хочу технологию 6G как можно скорее»

На текущий момент ведущие производители телекоммуникационного оборудования и сотовые операторы активно готовятся к развёртыванию сетей пятого поколения, и президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты как можно быстрее внедрили эту технологию. Более того, на своей странице в Twitter он заявил, что уже сейчас хочет 6G.

«Я хочу технологию 5G, даже 6G, в Соединенных Штатах как можно скорее. Это намного мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия или останутся позади. Нет причин, по которым мы должны отставать от …».

Не совсем ясно, почему Трамп решил внезапно заговорить о сотовых сетях следующего поколения. Как пишет The Verge, возможно, канал Fox и другие СМИ заговорили о новом Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G и Трамп был встревожен тем, что у оператора Verizon нет рабочей 5G-сети, в котором бы устройство уже могло фактически функционировать в США. Или возможно, президентский смартфон получил обновление AT&T с обновлённой фейковой иконкой 5G E (при подключении к сети LTE), напоминая Трампу, что американские операторы полагаются на дешёвые трюки, чтобы убедить пользователей о более высоких скоростях.

В конечном счёте, твиты Трампа означают опасения в том, что китайские компании, такие как Huawei, возглавляют гонку 5G. В прошлом году правительство США даже рассматривало вопрос о создании собственной национальной службы для развития 5G, в основном из-за опасений, что Китай достиг доминирующего положения в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры. Но от этих намерений быстро отказались.

Самое забавное, что сообщения Трампа о конкуренции расходятся с реальной политикой правительства США, которое запрещает развёртывать оборудование китайских производителей для 5G-сетей в штатах. При этом сам президент требует технологию 6G-сетей, спецификации которых даже не существуют. Поскольку технология 5G на практике пока находится на пороге существования, маловероятно, что 6G станет темой для разговоров в ближайшее время.

Источник: The Verge

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