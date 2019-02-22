Дональд Трамп: «Я хочу технологию 6G как можно скорее»

На текущий момент ведущие производители телекоммуникационного оборудования и сотовые операторы активно готовятся к развёртыванию сетей пятого поколения, и президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты как можно быстрее внедрили эту технологию. Более того, на своей странице в Twitter он заявил, что уже сейчас хочет 6G.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on……… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019

«Я хочу технологию 5G, даже 6G, в Соединенных Штатах как можно скорее. Это намного мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия или останутся позади. Нет причин, по которым мы должны отставать от …».

Не совсем ясно, почему Трамп решил внезапно заговорить о сотовых сетях следующего поколения. Как пишет The Verge, возможно, канал Fox и другие СМИ заговорили о новом Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G и Трамп был встревожен тем, что у оператора Verizon нет рабочей 5G-сети, в котором бы устройство уже могло фактически функционировать в США. Или возможно, президентский смартфон получил обновление AT&T с обновлённой фейковой иконкой 5G E (при подключении к сети LTE), напоминая Трампу, что американские операторы полагаются на дешёвые трюки, чтобы убедить пользователей о более высоких скоростях.

В конечном счёте, твиты Трампа означают опасения в том, что китайские компании, такие как Huawei, возглавляют гонку 5G. В прошлом году правительство США даже рассматривало вопрос о создании собственной национальной службы для развития 5G, в основном из-за опасений, что Китай достиг доминирующего положения в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры. Но от этих намерений быстро отказались.

Самое забавное, что сообщения Трампа о конкуренции расходятся с реальной политикой правительства США, которое запрещает развёртывать оборудование китайских производителей для 5G-сетей в штатах. При этом сам президент требует технологию 6G-сетей, спецификации которых даже не существуют. Поскольку технология 5G на практике пока находится на пороге существования, маловероятно, что 6G станет темой для разговоров в ближайшее время.

Источник: The Verge