Фэнтези против депрессии: исследование подтверждает, что игра Dungeons & Dragons улучшает психическое здоровье

В новом исследовании обнаружили, что игра в популярную фэнтезийную ролевую игру Dungeons & Dragons (D&D) положительно влияет на психику участников. Ученые из Ирландии предлагают использовать эту игру в качестве терапевтического инструмент в комплексном подходе к ментальному здоровью.

Dungeons & Dragons — это настольная ролевая игра, где игроки создают персонажей и вместе придумывают истории в фэнтезийном мире. Один из участников, Мастер игры, описывает приключения и управляет миром, а другие игроки решают, как их герои будут действовать. Игра развивает воображение, учит сотрудничать и решать проблемы. Кубики помогают определить успешность действий персонажей, добавляя элемент случайности в рассказ.

Исследователи из Университетского колледжа Корка изучили, как D&D поддерживает психологическое состояние игроков. Доктор Конор Линеган, старший автор исследования, отметил: «Мы обнаружили, что D&D приносит игрокам много преимуществ. Хотя некоторые клинические психологи уже используют ролевые игры в терапии, преимущественно в США, наше исследование свидетельствует о потенциале более широкого внедрения таких групп в Ирландии и мире».

Участники исследования рассказали о положительный влияние эскапизма во время игры на их психическое здоровье. Они испытывали сильное ощущение контроля в игре, особенно когда не имели его в реальной жизни. D&D позволяет игрокам совместно создавать и населять вымышленные миры, что способствует креативному самовыражению.

Социальная поддержка, которую получают игроки, обеспечивает эмоциональную и социальную связь, а также пространство для свободного самовыражения. Коллективное создание историй в D&D формирует уникальное ощущение общительности и совместного опыт среди участников.

Исследователи отмечают терапевтический потенциал D&D, но предостерегают о возможных вызовах. Например, эскапизм может быть стать формой избегания проблем, а чувствительные темы в игре могут вызывать дискомфорт или негативные реакции у некоторых игроков. Чтобы уменьшить эти риски, терапевтический ведущий игры должен тщательно подбирать содержание сюжета и создавать поддерживающую и инклюзивную среду.

Ученые подчеркивают, что D&D не должна заменять другие формы поддержки, а рассматриваться как дополнительная терапия в рамках комплексного подхода к психическому здоровью. Требуются дальнейшие исследования для изучения эффективности игры среди разных групп населения и в разных условиях.

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Исследование опубликовали в International Journal of Role-Playing.

Источник: Newatlas