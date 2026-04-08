Dungeons & Dragons в космосе: астронавтка Рабеа Рогге показала как бросать кубики на орбите

Ролевые игры вроде «Подземелий и Драконов» теперь не только на Земле. Рабеа Рогге, первая немка в космосе, провела на орбите небольшой эксперимент — и теперь D&D в невесомости официально не фантастика.





Казалось бы, бросить кубик — элементарно. Но в условиях нулевой гравитации двадцатигранник просто повиснет в воздухе и никуда не упадет. Первые идеи, приходящие на ум, — магнитизированный лоток, сетка, специальный контейнер. Рогге нашла решение попроще.

Она подбрасывает D20 с небольшим закручиванием, чтобы кубик вращался, затем ловит его в кулак и заглядывает в щель между пальцами, чтобы прочитать результат. В видео выпало семь — неудачный бросок на Спасение Мудрости, если следовать игровой логике. Но главное другое: метод работает. Разве что придется отказаться от сцен, где надо бросать горсть кубиков одновременно.

«Кубики в космосе?» 🎲

Как фанатка настольных ролевых игр, я поэкспериментировала с этим 20-гранным стеклянным кубиком (который очень красиво ловил свет) и поняла, что следующая партия в D&D или что-то подобное в космосе — спасена! 🐉» — написала астронавтка в Instagram.

Ранее мы писали о двух канадцах, которые играют в одну кампанию «Подземелий и Драконов» уже 43 года. Теперь география партий расширилась до орбиты.





Рогге летела в рамках миссии Fram2 от SpaceX — первого в истории частного пилотируемого полета на полярную орбиту. Финансировал миссию Чун Ван, криптовалютный миллиардер. Исследователь Кристофер Комбс из Университета Техаса в Сан-Антонио охарактеризовал этот тип полета как нечто между туристическим аттракционом и настоящим научным достижением — без однозначного ответа, ближе к какому полюсу он находится.

D&D тем временем давно вышел за пределы подвалов и клубов настольных игр. Оригинальные заметки из кампаний D&D заложили фундамент всей вселенной Elder Scrolls, а Netflix уже готовит полноценный сериал по вселенной Forgotten Realms под руководством Шона Леви. Теперь к списку достижений франшизы можно добавить первый подтвержденный бросок D20 на орбите Земли.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Рабеа Рогге в Instagram