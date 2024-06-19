Ferrari выпустит свой первый электрокар в 2025-м — по цене не менее €500 000

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Итальянский бренд Ferrari, известный своими спортивными бензиновыми автомобилями, заявил, что выпустит свой электромобиль в конце следующего года. Как сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники, цена первого электромобиля Ferrari составит не менее €500 тыс.

Следует отметить, что электромобиль Ferrari будет стоить значительно дороже бензиновых версий этого производителя и остальных конкурентов. Средняя цена продажи Ferrari в первом квартале этого года составляла примерно €350 тыс., включая дополнительные опции. В то же время цена электрической версии не включает опции и индивидуальные особенности заказа, что обычно добавляет еще 15-20% к стоимости автомобиля. Таким образом, в то время, как другие автопроизводители вынуждены снижать цены на свои электромобили, Ferrari чувствует себя достаточно уверенно.

Более того, компания собирается открыть дополнительную фабрику, которая будет собирать электромобиль Ferrari. Ожидается, что она позволит увеличить продажи группы на треть. В прошлом году Ferrari реализовала менее 14 тыс. автомобилей, а новая фабрика позволит со временем увеличить производственные мощности примерно до 20 тыс. единиц, сказал источник на условиях анонимности. В настоящее время списки ожидания на некоторые модели могут превышать 2 года.

Ожидается, что новый завод в Маранелло предоставит Ferrari дополнительную линию для сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, новые электромобили, а также компоненты для гибридов и электромобилей. По словам источника, он заработает на полную мощность через 3-4 месяца.

Также сообщается, что еще до выпуска своего первого электромобиля Ferrari уже начала разработку второй электрической модели. Сейчас проект находится на ранней стадии.

Аналитик Mediobanca Андреа Баллони сказал, что новый электромобиль Ferrari будет нишевой моделью, на которую будет приходиться чуть более 10% годовых продаж. Он добавил, что основной клиент Ferrari все еще отдает предпочтение бензиновым моделям.

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Источник: reuters

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