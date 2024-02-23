Новости Игры 23.02.2024 в 17:55 comment views icon

Final Fantasy VII Rebirth стала второй по рейтингу Metacritic игрой серии

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Юрій Орос

Автор новостей

Final Fantasy VII Rebirth стала второй по рейтингу Metacritic игрой серии

Final Fantasy VII Rebirth стала второй по рейтингу частью одной из самых длинных франшиз всех времен на сайте Metacritic, набрав 93 балла. Больше только у Final Fantasy IX — 94 балла.

Final Fantasy VII Rebirth стала второй по рейтингу Metacritic игрой серии

Оригинальная Final Fantasy VII для PSOne оказалась чуть ниже Rebirth с 92 баллами, а Final Fantasy X и Final Fantasy VI также продемонстрировали сильные результаты с оценкой 92 балла, передаёт БП. Топ-10:

  1. Final Fantasy IX — 94
  2. Final Fantasy VII Rebirth — 93
  3. Final Fantasy VII (1997) — 92
  4. Final Fantasy X — 92
  5. Final Fantasy VI — 92
  6. Final Fantasy XII — 92
  7. Final Fantasy XIV: Endwalker — 92
  8. Final Fantasy VIII — 92
  9. Final Fantasy XIV: Shadowbringers — 90
  10. Final Fantasy Chronicles — 89

Релиз Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года для PS5. Финальный трейлер:

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