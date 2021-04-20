Fitbit анонсировала стильный фитнес-трекер Luxe по цене $150





Компания Fitbit подготовила к выпуску новый фитнес-трекер под названием Luxe, который выглядит как более стильная версия Inspire 2.

Отмечается, что фитнес-трекер Luxe был разработан для «разнообразных размеров запястий и оттенков кожи для круглосуточного ношения». Fitbit заявляет, что Luxe – это самый тонкий трекер с сенсорным экраном на сегодняшний день. Компания полагает, что большинству людей будет комфортно спать с этой новинкой.

Устройство не содержит кнопок. Для работы в трекером используется цветной сенсорный OLED дисплей. Аппарат способен отслеживать физическую активность, фазы сна и сердечный ритм. Дополнительно сообщается о контроле показателя Stress Management Score, для этого используется сопутствующее приложение. Отслеживая уровень активности, режим сна и частоту сердечных сокращений, устройство призвано помочь справиться со стрессом. С помощью приложения Luxe может отслеживать множество других показателей, таких как дыхание, частота сердечных сокращений, температура кожи, настроение, сон и менструальный цикл. Через некоторое время после выхода на рынок устройство также сможет измерять уровень кислорода в крови (Sp02). Фитнес-трекер Luxe поддерживает возможность записывать данные GPS при сопряжении со смартфоном. Так что для отслеживания пробежек или прогулок потребуется брать смартфон с собой. Новинка способна работать без подзарядки до 5 суток.

Новый фитнес-трекер Fitbit Luxe уже доступен для предварительного заказа по цене $149,95, а фактически поставки должны начаться весной. В стоимость устройства также входит доступ к сервису Fitbit Premium сроком на 6 месяцев, который обычно стоит $9,99 в месяц.

Источник: The Verge