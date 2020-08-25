Fitbit анонсировала умные часы Versa 3 и флагманскую версию Sense с дополнительной поддержкой измерения ЭКГ и уровня стресса





Компания Fitbit подготовила к выпуску две новые модели умных часов Sense и Versa 3. При этом Versa 3 является преемником предыдущей версии Versa 2, а модель Sense является флагманским решением.

Обе новинки выглядят очень похоже, но при этом модель Fitbit Sense предлагает несколько дополнительных функций для контроля состояния здоровья. Например, флагманская версия обеспечивает подробное сканирование сердечного ритма с обнаружением фибрилляции предсердий (AFIB) с помощью встроенного в часы приложения для электрокардиограммы (EKG). Хотя эта функция всё ещё ожидает одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США.

Новинка также отличается функциями обнаружения стресса. Для измерения нужно держать ладонь над экраном и начинать дышать. При этом часы будет измерять частоту сердечных сокращений и температуру кожи (уникальная функция) с помощью датчика электродермальной активности (EDA). Если кожа пользователя становится горячей, холодной или липкой, Sense может со временем понять, почему это происходит. Приложение Fitbit оценит уровень стресса, причём более высокий балл является лучшим показателем, чем более низкое значение.

Остальные функции умных часов Fitbit Sense и Versa 3 являются одинаковыми. Обе новинки включают встроенный модуль GPS, сенсорные OLED-дисплеи, поддерживают Fitbit Pay для бесконтактных платежей. Устройства обладают водонепроницаемостью до 50 метров и способны работать без подзарядки до 6 дней. В часах применяется новый магнитный механизм зарядки, а также доступна возможность отвечать на текстовые сообщения и звонки с помощью встроенных микрофонов и динамиков. Для работы последней функции потребуется, чтобы смартфон находился поблизости. Также заявлена поддержка голосовых команд для виртуального помощника Alexa, а зимой планируется дополнительно внедрить поддержку Google Assistant.

Умные часы Fitbit Sense и Versa 3 уже доступны для предварительного заказа по цене $329 и $229, соответственно, а их поставки начнутся в сентябре.

Для менее требовательных пользователей предлагается фитнес-трекер Fitbit Inspire 2 с базовыми функциями. Устройство получило сенсорный дисплей и автономность на уровне 10 дней (это в 2 раза больше по сравнению с предшественником). Покупателям этой новинки предлагается подписка Fitbit Premium сроком на один год. Цена устройства составляет $99.

Источник: The Verge