Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 с цветным дисплеем и увеличенной батареей будет представлен 11 июня

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Xiaomi наконец назвала дату официальной презентации фитнес-трекера Mi Band 4, который придёт на смену прошлогодней модели Mi Band 3. Новинка будет представлена в Китае в рамках мероприятия, запланированного на 11 июня.

Фитнес-трекер Mi Band 4 будет доступен в виде двух моделей. Различия между ними заключаются в наличии модуля беспроводной связи NFC. Устройство нового поколения сможет похвастаться цветным дисплеем, хотя предыдущая версия оснащалась монохромным экраном. По слухам, размеры дисплея не претерпят существенных изменений по сравнению с Mi Band 3. Напомним, нынешняя модель содержит 0,78-дюймовый экран.

Среди прочих изменений называют использование батареи повышенной ёмкости – 135 мАч. Также сообщается о поддержке стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy (в случае Mi Band 3 поддерживается стандарт Bluetooth 4.2). Кроме того, утечки обещают улучшенные функции отслеживания физической активности по сравнению с нынешней моделью и поддержку ассистента Xiaomi Xiao AI.

Учитывая все названные улучшения, цена Xiaomi Mi Band 4 может оказаться немного выше, чем у Mi Band 3. Но точных сведений по этому поводу пока нет.

Источник: droidshout