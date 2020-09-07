Fly Technology представил новые стедикамы для смартфонов и не только

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Комания Fly Technology, официальный дистрибьютор техники DJI и, 2 сентября провела презентацию стедикамов DJI OM 4 и модельного ряда FeiyuTech.

Компания DJI активно расширяет линейку ручных стабилизаторов, ориентированных на работу на земле. Модель OM 4, как следует из названия, – уже четвертая версия Osmo Mobile. Это устройство позволяет получать кинематографичную картинку при съемке видео сматрфонами, компенсируя дрожание рук оператора в динамичных сюжетах и реализует ряд дополнительных функций, расширяющих творческий потенциал мобильного видеопроизводства.

По сравнению с предыдущими моделями в OM 4 усовершенствованы алгоритмы работы моторов и возможности взаимодействия смартфона со стабилизаторм, а также упрощен процесс подготовки тандема к работе. Система крепления получила магнитную площадку, ответная часть которой наклеивается на корпус смартфона или чехол, а установка и снятие происходят быстро, буквально одним движением. Такой подход позволяет избежать процедуры ручного точного позиционирования корпуса, поскольку оно происходит автоматически. Если наклейка противоречит эстетическим соображениям владельца или мешает в повседневном использовании, OM 4 будет работать с магнитным же, но съемным креплением.

Мощность двигателей выросла, теперь они справляются с обеспечением стабильности более тяжелой нагрузки, что в свою очередь позволяет шире использовать аксессуары: внешние микрофоны, насадки на объективы и даже внешние источники света.

Фирменное приложение Mimo в связке со стабилизатором позволяет реализовать несколько автоматических режимов проводки, в том числе слежение за объектом (ActiveTrack 3.0, в четвертой версии улучшена стабильность определения объекта), съемку гиперлапсов и панорам. Сам OM 4 может взаимодействовать с несколькими профессиональными приложениями сторонних разработчиков, такими как Filmic Pro.

Встроенный аккумулятор не просто обеспечивает энергией стедикам, но и готов поделиться ею со смартфоном. Во время работы можно подзаряжать OM 4, но эта функция требуется скорее для подстраховки, поскольку при активной нагрузке он запросто выдерживает съемочный день, память смартфона заполнится явно быстрее.

Если в области дронов DJI – один из лидеров, по крайней мере на украинском рынке, то в стедикамах у потенциальных покупателей есть возможность выбора. Китайский производитель FeiyuTech предлагает похожую функциональность при более привлекательных ценах, а также ряд моделей с интересными возможностями. Сам бренд FeiyuTech, кроме торговой марки, располагает собственными производственными мощностями, причем его продукцию, в том числе и важнейшие узлы любого стабилизатора – моторы – покупают другие компании.

В линейке FeiyuTech продукты для оператора любого уровня, от профессиональных систем для тяжелых камер с электромеханическим Follow Focus до бюджетных моделей.

Например, одномоторный FeiyuTech Vimble One способен компенсировать дрожание смартфона и одновременно обеспечить вынос камеры на значительное расстояние от оператора.

А VLOG Pocket 2 – складной портативный трехосевой стабилизатор с кнопочным управлением и джойстиком, реализующий несколько сценариев использования: от слежения до хичкоковского Dolly Zoom.