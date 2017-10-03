Ford создала специальную группу Team Edison для ускорения разработки электромобилей

В одном из последних интервью представитель автопроизводителя Ford заявил, что компания создала отдельную группу специалистов под названием Team Edison, которая призвана ускорить разработку электромобилей во всём мире.

В перечень задач, стоящих перед Team Edison, в том числе, входя формирование партнёрских отношений с поставщиками и другими компаниями. Основная цель состоит в том, чтобы «выглядеть целостно» в сфере электромобилей и «быстрее принимать» решения, чтобы идти в ногу с развитием технологий в этом направлении. Команда будет осуществлять свою деятельность, в основном, в штаб-квартире Ford в Детройте. Но она также будет работать и с командами в Китае и Европе.

Добавим, компания Ford имеет амбициозные планы относительно внедрения и расширения модельного ряда электромобилей. В ближайшие 5 лет она намерена выделить на данное направление около $4.5 млрд.

Источник: Engadget