Foxconn и другие тайваньские компании наращивают производство в Мексике

Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, недавно открыл штаб-квартиру в Мексике, чтобы сконцентрировать там управление своими дочерними компаниями и бизнес-группами, а также максимально использовать свои ресурсы для лучшего обслуживания клиентов на рынках Северной Америки.

Действия ключевого сборщика iPhone являются ответом на изменения в политике США и ожидания клиентов, которые также постепенно перемещают части цепочки поставок с Востока на Запад. Клиентами Foxconn также являются Google и Amazon.

В последние годы компания отдает приоритет электромобилям в качестве будущего драйвера роста, на фоне замедления рынка смартфонов. Американские стартапы по производству электромобилей Lordstown, Fisker и INDI EV входят в число клиентов Foxconn в автомобильной сфере.

«Foxconn нашла там новых клиентов в сфере электромобилей. Мексика является одним из ключевых мест для стратегических инвестиций компании в этом году», — сказал Nikkei Asia неназванный инсайдер. «У Foxconn будет три варианта местного производства для клиентов электромобилей в Северной Америке: Огайо, Висконсин и Мексика».

Соотечественники тайваньского производственного гиганта, в том числе сборщик iPhone Pegatron, производитель MacBook Quanta Computer, поставщик iPad Compal Electronics и Inventec, производитель ноутбуков для HP и Dell, также планируют расширить свое рисутствие в Мексике в этом году. Эти компании являются ключевыми игроками в производстве серверов и центров обработки данных. Они также, как и Foxconn, в последние годы выделяют больше ресурсов для удовлетворения спроса со стороны быстро развивающейся индустрии электромобилей.

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Шаги тайваньских компаний по распределению ресурсов в Мексике знаменуют собой новую тенденцию в диверсификации цепочки поставок. Поставщики впервые начали перемещать мощности для производства таких продуктов, как серверы, маршрутизаторы и игровые приставки, из Китая на Тайвань и в Юго-Восточную Азию в начале американо-китайской технологической войны в 2018 году, чтобы смягчить влияние санкций Вашингтона. Теперь есть признаки того, что смещение цепочки поставок распространяется с Востока на Запад.

По словам вице-ппрезидента Джейсона Ченга, Pegatron, которая также обслуживает Tesla и General Motors, вложила в этом году $300-350 млн в Мексику и Юго-Восточную Азию из-за растущих запросов клиентов на диверсификацию и приближение к конечному рынку. Президент Compal Мартин Вонг заявил, что его компания расширит мощности завода по производству автомобильной электроники в Мексике. Тем временем Quanta нанимает в Мексике больше инженеров, имеющих опыт работы с вычислительными системами автомобильной электроники.

«Мы строим новый производственный комплекс в Мексике для сборки серверов и ноутбуков», — утверждает высокопоставленный источник, имеющий отношение к поставкам для HP и Dell. «За последние несколько лет мы расширили наши мощности на Тайване и в Малайзии, но клиенты сказали, что этого недостаточно. Теперь они хотят быть еще ближе к рынку Северной Америки».

Ускорение инвестиций поставщиков технологий в Мексику происходит на фоне политических побуждений к таким шагам. Принятый правительством США Закон о снижении инфляции (IRA), вступивший в силу в августе прошлого года, направлен на стимулирование местного производства. Среди прочего, в нем излагаются требования к местному производству, например сборка электромобилей в Северной Америке, чтобы претендовать на налоговые льготы.

Министерство торговли США в своем обзоре цепочек поставок в прошлом году отмечает, что производство серверов, центров обработки данных и сетевого оборудования по-прежнему в основном сосредоточено в Азии, назвав это риском для безопасности и цепи поставок.

Чиу Ши-фан, аналитик поставок из Тайваньского института экономических исследований, сказал, что Мексика является относительно привычной инвестиционной средой для поставщиков технологий, учитывая, что многие из них десятилетиями имеют в стране производственные мощности для бытовой техники и компьютеров.

«[Ранее также] Были признаки того, что поставщики технологий вкладывают ресурсы в Мексику, но в последние месяцы эта тенденция становится все более очевидной, особенно после принятия IRA в США. Политика США действительно является движущей силой этих перемен, которые будут определяться спросом местного производства на электромобили, а также на серверы».

Источник: Nikkei Asia