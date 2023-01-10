Индия — новый «Китай» для Apple. Производитель iPhone уже перенес в страну часть мощностей и готовится к открытию первых магазинов

По информации The Financial Times, Apple начала набор сотрудников для заполнения собственных еще не открытых магазинов в Индии. В списках вакансий компании можно найти 12 новых должностей в розничной торговле по всей стране. Среди них места руководителей магазинов, старших менеджеров, работников Genius Bar и другие.

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Списки вакансий включают в себя штатные и неполные должности, напрямую относящиеся к Apple Store. Они не содержат точного количества рабочих мест – только перечень должностей. По крайней мере пять сотрудников, проживающих в Мумбаи и Нью-Дели, поделились в LinkedIn информацией об их найме для работы в новых магазинах. Глава отдела по подбору персонала Apple в Индии Рену Севанти также разместил в сети информацию об удачном найме работников.

Это соответствует отчету The Economic Times за июль 2022 года, в котором указывается, что Apple планирует открыть магазин площадью 2044 м² в Мумбаи в начале этого года. Сообщается, что компания также откроет магазин площадью от 930 м² до 1115 м² в Нью-Дели, наряду с несколькими другими магазинами в Индии, но неизвестно, когда начнется их работа.

Apple сделала свой интернет-магазин доступным для клиентов в Индии лишь в 2020 году, когда Тим Кук намекнул на физическое присутствие компании в стране во время собрания акционеров примерно в то же время. «Я не хочу, чтобы брендом за нас управлял кто-то другой», — сказал Кук, имея в виду сторонних ритейлеров, которые в настоящее время продают iPhone покупателям в обычных магазинах Индии. Ранее Кук говорил, что Apple откроет свой первый магазин в Индии в 2021 году, но эти планы переносились дважды из-за пандемии коронавируса.

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Поскольку Apple стремится расширить свое физическое присутствие в Индии, она также увеличивает производство в стране. Компания впервые начала производить iPhone в Индии в 2017 году и перенесла производство iPhone 14 из Китая в Индию через несколько недель после его запуска. Apple пытается дистанцироваться от Китая по политическим причинам, а также стремится сократить расходы в сложных экономических условиях.

На фоне обострения отношений США и Китая Индия становится все более привлекательным производственным центром. По данным Economist, в этом году население Индии сравнялось с населением Китая и составило свыше 1,42 млрд человек.

Население страны стремительно растет, что означает появление большого числа потенциальных работников Apple и покупателей iPhone. В Китае же прирост населения снижается. К тому же Индия превосходит Китай и Вьетнам по дешевизне производственных затрат и уже имеет огромный рынок сбыта смартфонов, который Apple только начала осваивать.