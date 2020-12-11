Франкфуртский автосалон в 2021 году сменит формат и название





Франкфуртский автосалон (IAA — International Motor Show Germany) является одной из крупнейших автомобильных выставок в году. В 2020-ом он был отменен из-за пандемии COVID-19, однако вернется уже в следующем году в новой локации и с немного измененным форматом.

В первую очередь отмечу, что отныне будет использоваться название IAA Mobility. Эта приставка отражает главные изменения, которые коснулись формата мероприятия. Фокус теперь будет сделан не только на автомобилях, но и на других транспортных средствах, а также всём, что касается индустрии. На выставке будут демонстрироваться велосипеды, электросамокаты, электромотоциклы, зарядные системы, публичный транспорт, элементы инфраструктуры, софтовые решения и т.п.

Кроме того, IAA Mobility сменит место проведения. После долгих лет во Франкфурте выставка переедет в Мюнхен. Мероприятие пройдет на нескольких площадках, включая общественное пространство и открытые локации, где можно будет показать различные типы продуктов. Все они будут связаны так называемой Blue Lane — экспериментальной дорогой, созданной для использования транспортными средствами с нулевым или низким уровнем выбросов, а также для велосипедистов.

Учитывая влияние пандемии COVID-19, IAA Mobility будет использовать средства цифровой коммуникации для того, чтобы любой желающий мог посетить выставку, не выходя при этом из дома и оставаясь в безопасности. Таким образом организаторы стремятся сделать мероприятие самым глобальным и доступным за все годы проведения IAA. Даты проведения IAA Mobility: 7-12 сентября 2021 года.

Источник: Electrek