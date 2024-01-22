Французская компания FDJ предлагает €2,6 млрд за шведского разработчика онлайн-казино Kindred

Французская игровая компания La Francaise des Jeux (FDJ) сделала предложение о поглощении шведского онлайн-провайдера Kindred Group, которое должно создать второго по величине оператора в игровом секторе Европы. FDJ заявила, что предлагает 130 шведских крон ($12,43) за акцию Kindred, что соответствует стоимости компании в 2,6 млрд евро.

Акции Kindred выросли примерно на 17% до 122,6 крон, в то время как акции FDJ в начале торгов выросли на 3,9%. Kindred привлекла интерес «нескольких сторон» с тех пор, как в прошлом году она начала рассматривать стратегические альтернативы, включая возможное слияние или продажу компании, сообщает Reuters.

Предложение от FDJ является самым «привлекательным результатом для акционеров», что побудило совет директоров Kindred единогласно рекомендовать это предложение.

FDJ, предлагающая лотерейные скретч-карты во Франции, в которой французское государство владеет 20% акций, заявила, что поглощение Kindred Group увеличит ее доходы и приведет к росту дивидендов на акцию более чем на 10%. В 2023 году доход Kindred составил 893 млн. фунтов стерлингов. Компания специализируется на онлайн-казино и гемблинге и владеет известными букмекерскими конторами Unibet и 32Red.