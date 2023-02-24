Free Drive – система привода электровелосипеда без цепей или ремней – пошла в серию

Полтора года назад мы рассказывали о совершенно новой системе привода для электрических велосипедов, в которой отсутствовала какая-либо механическая связь между педалями и колёсами. Система Free Drive, созданная в сотрудничестве между немецкими компаниями Schaeffler и Heinzmann, наконец-то запущена в производство.

В системе Free Drive отсутствует какая-либо физико-механическая связь между педалями и колесами. Вместо этого электрическая и механическая трансмиссии соединены последовательно. Таким образом, кинетическая энергия от вращения педалей с помощью генератора трансформируется в электричество, которое затем по проводам передаётся на электродвигатель, вращающий колесо (или колёса). Традиционная велосипедная цепь в такой системе отсутствует. При этом излишек энергии, который не потребляется электродвигателем, накапливается в аккумуляторе. Аккумулятор также можно заряжать через обычную электрическую розетку.

Одной из основных сфер применения системы Free Drive разработчики называют грузовые велосипеды. Большинство конструкций грузовых велосипедов ограничены необходимостью создания длинного туннеля для велосипедной цепи, которая достаёт до заднего колеса или коробки передач. Но Free Drive позволяет конструировать грузовые велосипеды по-другому, опуская пол и создавая гораздо более устойчивую платформу, которая не ограничена требованиями механической трансмиссии велосипеда. Поскольку электрические грузовые велосипеды все чаще используются в городах для замены средств доставки с ДВС, повышение эффективности таких велосипедов будет очень востребованным.

Производители грузовых электровелосипедов уже проявляют интерес к системе Free Drive. Как ожидается, она начнет внедряться на новых электровелосипедах в конце этого года.

Источник: electrek