Freelancehunt: портрет украинского IT-специалиста на фрилансе во время войны

Сервис Freelancehunt провел собственный опрос среди разработчиков-фрилансеров, чтобы узнать, как война повлияла на их работу, доходы, количество проектов, конкуренцию и т.п.

Профессия разработчика однозначно остается «мужской», потому что среди опрошенных специалистов лишь 10% — девушки. К слову, в прошлом году этот показатель был еще меньше — 7%. Специальность выбирает преимущественно молодое поколение: 27,69% фрилансеров в возрасте от 18 до 23 лет и 25,85% — от 24 до 29. Интересно, что есть разработчики 48+ (4,92%), а значит, можно смело утверждать, что программированию все возрасты покорны.

В личной жизни есть небольшие изменения. В прошлом году программистов, которые состоят в браке, было 31,64%, в этом — 43,08%. Увеличилось и количество тех, кто на данный момент в отношениях: с 19,03% до 28,31%. Свободными остаются 28,62%. Дети есть у 35,8% специалистов.

42,77% программистов имеют одно высшее образование, 8,62% — несколько, 1,85% — научную степень. Есть и студенты — их 16,31%. Интересно то, что среди студентов 58% — Junior-специалисты, но есть и немалая часть Middle-программистов — 40%. Большинство разработчиков знают английский на уровне Pre-Intermediate (37%) и лишь 2% владеют им на уровне Advanced.

Котики правят если не миром, то украинскими разработчиками точно. Среди опрошенных специалистов у 56% есть домашний питомец — кошка. Легендарные коды программисты также пишут в компании собак, хомяков, рыбок и попугаев.

На фрилансе большая часть программистов уровня Middle — их 43%, Junior — 37% и Senior — 20%. При этом 56% Junior-специалистов работают до 20 часов в неделю, 22% — от 20 до 30 и до 1% предпочитают трудиться по 50-60 часов. У Middle-программистов ситуация выглядит несколько иначе: 38% работают до 20 часов; 23% — 20-30 часов; 16% — до 40 часов; 9% — более 60 часов; 8% — до 50 часов; 6% — до 6 часов. 27% Senior-разработчиков посвящают фрилансу до 20 часов в неделю, а 25% работают до 30-40 часов. Именно среди сеньоров наибольший процент тех, кто трудится более 60 часов в неделю, а среди Junior — тех, кто работает до 20 часов.

Разработчики все-таки отдают предпочтение самостоятельной работе и используют все привилегии фриланса. Лишь 12% выбирают команду из 2-4 сотрудников, а 4% опрошенных специалистов указали, что работают в команде из 5-10 и 11+ сотрудников. 25,62% выбирают фриланс в качестве подработки. Для 21,91% это основная занятость, и искать постоянную работу в ближайшем будущем они не хотят. Если будет возможность удаленного сотрудничества, то 24,07% рассмотрели бы работу full-time. 16,05%% согласились бы уйти с фриланса при условии, что уровень дохода будет не меньше. У 6,48% уже есть постоянная работа, и на фрилансе они не работают, а 5,86% сменили бы фриланс на full-time по другим причинам.

Среди опрошенных специалистов почти 65% зарабатывают на фрилансе до $500. Половина из них — это Junior-программисты. Middle-разработчики получают от $500 до $2000. Senior-специалисты зарабатывают преимущественно от $3000. Для 55,5% опрошенных разработчиков фриланс не основной источник дохода. С началом войны у 60% доходы упали, у 29% — остались прежними, у 11% — увеличились. Заработок стал выше преимущественно у программистов со специализацией «Веб-программирование».

Самым популярным направлением среди разработчиков оказалось «Веб-программирование» — его выбирают 43% фрилансеров. Также востребованы: PHP — 13,98%, JavaScript — 9,94% и Python — 5,9%. Среди дополнительных направлений чаще всего указывали: JavaScript — 24,24%, Веб-программирование — 15,91%, PHP — 10,98%, Базы данных — 6,82%, Python — 6,06% и С# — 5,3%.

Самым популярным языком программирования стал HTML/CSS — с ним работают 28,26% разработчиков. Также специалисты выбирают: PHP — 24,22%, JavaScript — 16,46%, Python — 9,63%, C# — 7,45%. Junior-специалисты отдают предпочтение HTML/CSS, Middle наравне выбирают HTML/CSS и PHP, а вот Senior — преимущественно PHP. JavaScript выбирают в основном Junior-разработчики — 49,09%, Middle — 41,82% и только 9,09% Senior.

По результатам опроса, на фрилансе программисты чаще всего разрабатывают: сайты — 48,39%; программное обеспечение — 21,63%; мобильные приложения — 13,09%; чат-боты — 8,54%; утилиты — 8,35%. Напомним, что фриланс — возможность решить любую задачу, даже если для этого нужен узкопрофильный специалист.

Во время войны среднестатистический разработчик, согласно опросу, стал работать меньше — у 57,5% количество проектов упало. Это нормальная ситуация, так как на некоторое время весь рынок и все сферы замерли. 65,8% программистов решили оставаться в Украине, 24,6% были вынуждены стать внутренними переселенцами, а 9,5% — покинуть страну. При этом 68,5% планируют вернуться в Украину. Практически все разработчики, а это 81%, продолжают работать по своей специализации. 18,7% фрилансеров пришлось ее изменить: 7,08% — из-за недостаточного количества проектов, 11,69% — из-за падения спроса на услуги. У 51% специалистов расценки остались прежними, 21% берет за работу теперь меньше денег, а 27,6%, наоборот, больше.

Многие отмечают, что теперь среди soft-skills стал востребованным навык продавать свои услуги, экспериментировать и не бояться пробовать что-то новое. Практически половина разработчиков утверждает, что уровень конкуренции не изменился, другая половина — что, наоборот, стал выше. Программисты на фрилансе не забывают о помощи родной стране — донатят на ВСУ, помогают беженцам, IT-армии. Некоторые стали волонтерами или пошли в ВСУ, НГУ, ТрО, добровольческие подразделения. Есть разработчики, которые решились обучать бесплатно, тем самым помогая другим получать новую профессию.

На фрилансе во время войны заказчики со всего мира продолжают пользоваться услугами программистов. Некоторые интересные проекты, которые удалось закрыть с помощью Freelancehunt: разработка сайта для PPI партнерки — стоимость 135 000 грн; разработка интернет-магазина с привязкой к telegram-боту и инстаграму — стоимость 40 000 грн; разработка Jamstack веб-сайта — стоимость 66 000 грн.

Как видим, заказчики продолжают инвестировать в программирование, а фрилансеры при этом готовы предложить самые выгодные условия. Для предпринимателей и бизнеса в Украине это возможность заказать разработку новых веб-ресурсов или изменения в действующих сайтах, приложениях по доступной цене, не нанимая сотрудника в штат, а работая с ним на проектной основе.

Источник: Freelancehunt