Fujifilm анонсировала свою самую доступную среднеформатную камеру GFX 50S II и несколько объективов





В рамках проведения мероприятия September X Summit компания Fujifilm анонсировала несколько новых камер и сменных объективов для систем GFX и X.

Одной из наиболее интересных новинок является среднеформатная камера GFX 50S II стоимостью $3999. И это самая доступная камера среднего формата в модельном ряду компании. Для сравнения, GFX 100S стоит $5999, а GFX 50S – $5499. Новинка оснащена 51,4-мегапиксельным сенсором и 5-осевой системой стабилизации изображения. По заверениям производителя, она обеспечивает стабилизацию в пределах 6,5 шага ступени экспозиции. Устройство также получило улучшенный автофокус (по сравнению с GFX 50S) и корпус с такими же размерами, как у GFX 100S. Масса камеры составляет 1,98 фунта (около 898 г). Органы управления также напоминают модель GFX 100S. В камере Fujifilm GFX 50S II применяется поворотный дисплей диагональю 3,2 дюйма и вспомогательный 1,8-дюймовый монохромный дисплей, расположенный в верхней части корпуса и предназначенный для вывода служебной информации.

Среди программных особенностей выделяются возможность имитации 19 вариантов плёнки Fujifilm, а также режим Pixel Shift Multi Shot. Последний объединяет 16 RAW-изображений в единый DNG файл с ультра-высоким разрешением 200 Мп.

Как ожидается, среднеформатная камера Fujifilm GFX 50S II поступит в продажу в конце октября по рекомендованной цене $3999. Также её можно будет купить в наборе со сменным объективом GF 35-70mm f / 4.5-5.6 WR по цене $4499.

Fujifilm также представила новую модель X-T30 II, который представляет собой очень скромное обновление по сравнению с предшественником. В основном, новшества заключаются в увеличенном объёме памяти (для повышения производительности) и применении ЖК-дисплея с более высоким разрешением (1,68 млн точек). Также улучшена прошивка и появились новые функции на уровне программного обеспечения. Но в камере по-прежнему использует тот же 26,4-мегапиксельный датчик X-Trans CMOS. Камера Fujifilm X-T30 II поступит в продажу по цене $899 (без зарядного устройства в комплекте).

Новые объективы представлены уже упомянутым GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR, который поступит в продажу в виде отдельного устройства в ноябре по цене $999,95. Для X Series предлагаются новые светосильные объективы с диафрагмой f/1.4: универсальный (эквивалент фокусного расстояния 50 мм для 35-миллиметровых камер) XF33mm R LM WR по цене $799,95 и «подходящий для взыскательных уличных, свадебных, редакционных и документальных фотографов» XF23mm R LM WR по цене $899.

Источник: The Verge