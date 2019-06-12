Fujifilm возвращается на рынок чёрно-белой фотоплёнки





Компания Fujifilm объявила, что она вновь выходит на рынок чёрно-белой фотоплёнки после прекращения производства более года назад. Новая плёнка Neopan 100 Acros II разрабатывается с учётом пожеланий «миллениалов и поколения Z», которых компания называет «новыми энтузиастами плёнки».

Плёнка Neopan 100 Acros II будет доступен как в 35-миллиметровом, так и в 120-миллиметровом форматах. Fujifilm заявляет, что технология Super Fine-Σ обеспечивает меньшую зернистость и большую чёткость по сравнению с оригинальной плёнкой Neopan 100 Acros. Fujifilm начнёт продажи новой плёнки в Японии этой осенью, а выход новинки на другие рынки будет зависеть от спроса.

Эта новость примечательна тем, что энтузиасты плёночной фотосъёмки привыкли ожидать только плохих новостей от производителей плёнки. Fujifilm является одним из немногих оставшихся таких производителей. Ранее в этом году Fujifilm объявила о повышении цен на плёночные продукты для фотосъёмки на 30%. Также компания часто вообще прекращает производство плёнки, как это было в случае с её монохромной линией в прошлом году.

Источник: The Verge