Фильм «Первому игроку приготовиться» будет воплощен в метавселенной – амбициозный проект компании Futureverse и WarnerBros

Компания Futureverse, занимающаяся разработкой метавселенной и ИИ, запустила проект Readyverse Studios. В партнерстве с WarnerBros Discovery компания хочет перенести франшизу «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One) в метавселенную и Web 3.0.

Readyverse будет защищать принципы открытой метавселенной, а именно: цифровое владение, которое можно подтвердить, инфраструктура сообщества, децентрализация, безопасность и взаимодействие. Проект будет создан с использованием технологической платформы Futureverse.

«Будущее наступило даже быстрее, чем я себе представлял. С Readyverse Studios мы имеем возможность использовать революционную технологию, которую Futureverse создавал в течение нескольких лет, чтобы претворить в жизнь лучшую возможную версию метавселенной. Я уверен, что в этой команде у нас самые яркие умы и самые искренние сердца, которые ведут нас в следующую главу нашего общего будущего», — говорит автор оригинального литературного произведения Эрнест Клайн

Сложный стек технологий Futureverse разрабатывался более 5 лет, что дало Readyverse Studios шанс выйти на рынок и ожидать прибыли.

«Мы очень рады поделиться этой беспрецедентной новостью с миром сегодня. Благодаря Эрни, Дэну [Фара, продюсеру фильма] и нашему партнерству с Warner Bros. Discovery у нас есть уникальная возможность помочь оживить метавселенную, начиная с интеллектуальной собственности, которая продемонстрировала свой потенциал. Это только начало нашего сотрудничества с голливудскими и мировыми брендами, поскольку мы собираемся разработать путь для любимой коммерческой интеллектуальной собственности, чтобы сформировать будущее онлайн-развлечений, игр и социальных переживаний», — говорят Шара Сендерофф и Аарон Макдональд, соучредители Readyverse Studios.

Звучит слишком хорошо…

Источник: Deadline