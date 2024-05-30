Фильм по играм Just Cause снимет режиссер «Синего жука» Анхель Мануэль Сото

Серия игр Just Cause от Square Enix и Avalanche Studios попала в Universal Pictures, режиссер Blue Beetle Анхель Мануэль Сото будет руководить адаптацией. Келли МакКормик и Дэвид Литч, продюсеры «Каскадера», займутся лентой со своим лейблом 87North.

Среди продюсеров также Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти I. Стивенсон из Story Kitchen. Команда уже участвует в адаптациях Tomb Raider и Sonic.

Игры Just Cause дебютировали в 2006 и предлагают игрокам опасные миссии в роли Рико Родригеза, оперативника, который является специалистом по государственным переворотам. Создать адаптацию должна была Constantin Film, но за много лет неудач с этим проектом потеряла права.

В прошлом году Universal запустила хитовую экранизацию «Братья Супер Марио», а также «Пять ночей во Фредди», которые вместе собрали почти $1,7 млрд.

«Синий жук» Сото стал первым большим фильмом о супергероях, посвященным персонажу-латиноамериканцу и получил положительные отзывы в прошлом году. Сейчас режиссер готовится к боевику The Wrecking Crew для Amazon MGM, в котором сыграют Джейсон Момоа и Дэйв Батиста. Кроме того, он вместе с Марко Рамиресом пишет сценарий фильма «Трансформеры» для Paramount.

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Источник: The Hollywood Reporter