Финальный трейлер «Трансформеры Один» ─ история Оптимуса Прайма и Мегатрона стартует в прокате 19 сентября

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Почти 40 лет прошло с выхода в кинотеатрах анимационного фильма о Трансформерах. Спустя 13 924 дня после последнего показа нас ожидает премьера нового фильма — «Трансформеры Один». Он расскажет историю происхождения некоторых из самых любимых персонажей научной фантастики. Чтобы отметить это событие, Paramount выпустил совершенно новый трейлер, наполненный новыми кадрами и цитатами.

«Трансформеры Один» рассказывает о древних временах, когда известные нам могущественные трансформеры были еще «юными». События разворачиваются примерно за 3 млрд лет до того, как человечество познакомилось с роботами, способными превращаться в автомобили или другую технику (или даже механических животных). В те далекие времена Оптимус Прайм и Мегатрон еще были друзьями. Сюжет фильма раскроет зрителям, как двое друзей превратились в ожесточенных врагов.

Следует отметить, что новый финальный трейлер «Трансформеры Один» содержит немало спойлеров (камео, новый дизайн и т.д.). Поэтому, возможно, его не стоит смотреть людям, которые собираются уже через несколько дней посмотреть фильм в кинотеатрах.

На прошлой неделе уже вышел обзор фильма, который вы можете прочитать здесь, но суть заключается в том, что режиссер Джош Кули и компания создали невероятную оду замаскированным роботам.

В фильме «Трансформеры Один» Крис Хемсворт озвучит Ориона Пакса / Оптимуса Прайма, Брайан Тайри Генри — D-16 / Мегатрона, Скарлетт Йоханссон выступит в роли Элиты, Киген-Майкл Ки будет B-127 / Бамблби, Лоуренс Фишберн сыграет Альфа Триона, Джон Хэмм — Сентинела Прайма, а Стив Бушеми появится в роли Старскрима.

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Фильм «Трансформеры Один» выходит в прокат в кинотеатрах Украины 19 сентября.

Источник: gizmodo

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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