Интрига на апрель 2028: Nintendo и Illumination анонсировали таинственный новый мультфильм

Анимационная франшиза Nintendo не собирается останавливаться. Universal обновила расписание релизов, и в нем появилась новая запись: «безымянный событийный фильм Illumination/Nintendo» с датой выхода 12 апреля 2028 года.





Название пока официально не подтверждено, но очередное отсутствие Донки Конга в «Супер Марио Галактика в кино» («The Super Mario Galaxy Movie»), что сейчас идет в прокате, — сигнал довольно очевидный.

Еще ранее Nintendo подала заявку на авторские права для «безымянного полнометражного фильма о Донки Конге», и новые слухи лишь подтверждают: горилла получит собственный спинофф. Сет Роген, который озвучивал Донки Конга в предыдущих фильмах, по ожиданиям, вернется к роли.





Фанаты надеются увидеть полноценное погружение в джунгли — с Дидди и Дикси Конгом, которые ранее появлялись лишь в коротких камео. Будет ли это адаптация «Donkey Kong Country», или оригинальная история с молодой Полиной — пока открытый вопрос.

Апрель 2028-го станет уже третьей точкой в анимационной линейке за четыре года Первый мультфильм «Братья Супер Марио» вышел в 2023 году и задал стандарт для всех последующих проектов. «Супер Марио Галактика в кино» — сейчас в кинотеатрах и уже стартовал с более чем $380 миллионами сборов за первый уикенд. На 2027 год запланирован живой экшн «Легенда о Зельде» («The Legend of Zelda») от Уэса Болла, съемки которого только что завершились в Новой Зеландии.

Джек Блэк, который озвучивает Боузера, уже намекнул, что третий мультфильм о Марио появится в 2029 году. Если так, то схема становится понятной: Nintendo и Universal будут чередовать анимацию с живым кино, планируя минимум один крупный релиз каждый год.

Источник: IGN