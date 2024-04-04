Финансовый комитет одобрил ликвидацию КРАИЛ и передачу функций Минцифре

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проголосовал за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом написавший в Telegram заместитель председателя комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

Решение было принято единогласно.

Полномочия КРАИЛ планируют передать Минцифре.

Кроме этого в законопроекте есть другие важные вещи:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада и поддержать в первом и втором чтении.

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После подписи президента он вступит в действие. Однако, здесь могут существовать и свои преграды.

«Но все это заработает на практике только и только одновременно с эффективной борьбой с тенью. Мискодинг закрыли почти, а вот дропперы и крипта до сих пор летает. Иначе ограничения могут толкнуть часть людей в тень, что не является целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы», — подчеркнул нардеп.

Напомним, 29 марта на сайте Офиса президента появилась петиция «Ограничение работы онлайн казино», где призывают ограничить игорный бизнес. Петицию создал военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. Он говорил, что в течение 10 дней она не модерировалась. Но уже через несколько часов после публикации она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Уже вечером Зеленский отреагировал на петицию и поручил СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и СНБО проанализировать вопрос работы онлайн-казино.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал идею ликвидации КРАИЛ и предложил автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало законопроект Минцифры и отправило его на рассмотрение в парламент.