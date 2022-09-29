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Garmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работы

Garmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работы

Garmin представила спутниковый коммуникатор InReach Messenger, который позволяет отправлять и получать текстовые сообщения вне зоны покрытия сотовой связи.

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Это уже не первое коммуникационное устройство такого типа, выпущенное компанией Garmin, а это означает, что, несмотря на то, что это довольно нишевый продукт, он довольно быстро нашел свою аудиторию.

InReach Mini и Mini 2 — первые подобные устройства спутниковой связи Garmin сильно отстают от inReach Messenger в плане дизайна. Первое очевидное отличие старших моделей от новой — отсутствие огромной внешней антенны.

inReach Messenger напоминает смарт-часы без браслета. Однако в отличии от них – сообщения с устройства можно отправлять без сопряжения с телефоном.

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Другие дополнительные функции можно активировать при подключении трекера к приложению Garmin Messenger для смартфонов. Сопутствующее приложение будет автоматически выбирать между Wi-Fi, сотовой или спутниковой связью, чтобы убедиться, что ваши сообщения отправляются и/или принимаются. Кроме того, устройство и приложение могут отправить сообщение SOS в международный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Garmin, работающий круглосуточно и без выходных.

Устройство имеет специальную кнопку SOS на задней панели, что позволяет пользователям быстро обратиться за помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Еще одна отличная функция, которую предлагает inReach Messenger, — это внешний аккумулятор. Используя его можно подзарядить смартфон для отправки тестовых сообщений из приложения Garmin Messenger.

Garmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работыGarmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работыGarmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работыGarmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работыGarmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работыGarmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работы

Аккумулятор InReach Messenger обещает обеспечить до 28 дней автономной работы при настройках по умолчанию. Устройство также имеет рейтинг IPX7 – то есть сможет «пережить» нахождение в воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Все функции inReach Messenger – платные. Самая дешевая ежемесячная подписка стоит 15 долларов, однако цена может доходить до 65 долларов, если вы хотите получить неограниченное количество текстовых сообщений и очень короткие интервалы отслеживания (2+ минуты). Сам коммуникатор стоит 300 долларов.

Источник: Phonearena


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