Garmin InReach Messenger — новый спутниковый коммуникатор за $300 с влагозащитой IPX7 и аккумулятором на 28 дней автономной работы

Garmin представила спутниковый коммуникатор InReach Messenger, который позволяет отправлять и получать текстовые сообщения вне зоны покрытия сотовой связи.

Это уже не первое коммуникационное устройство такого типа, выпущенное компанией Garmin, а это означает, что, несмотря на то, что это довольно нишевый продукт, он довольно быстро нашел свою аудиторию.

InReach Mini и Mini 2 — первые подобные устройства спутниковой связи Garmin сильно отстают от inReach Messenger в плане дизайна. Первое очевидное отличие старших моделей от новой — отсутствие огромной внешней антенны.

inReach Messenger напоминает смарт-часы без браслета. Однако в отличии от них – сообщения с устройства можно отправлять без сопряжения с телефоном.

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Другие дополнительные функции можно активировать при подключении трекера к приложению Garmin Messenger для смартфонов. Сопутствующее приложение будет автоматически выбирать между Wi-Fi, сотовой или спутниковой связью, чтобы убедиться, что ваши сообщения отправляются и/или принимаются. Кроме того, устройство и приложение могут отправить сообщение SOS в международный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Garmin, работающий круглосуточно и без выходных.

Устройство имеет специальную кнопку SOS на задней панели, что позволяет пользователям быстро обратиться за помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Еще одна отличная функция, которую предлагает inReach Messenger, — это внешний аккумулятор. Используя его можно подзарядить смартфон для отправки тестовых сообщений из приложения Garmin Messenger.

Аккумулятор InReach Messenger обещает обеспечить до 28 дней автономной работы при настройках по умолчанию. Устройство также имеет рейтинг IPX7 – то есть сможет «пережить» нахождение в воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Все функции inReach Messenger – платные. Самая дешевая ежемесячная подписка стоит 15 долларов, однако цена может доходить до 65 долларов, если вы хотите получить неограниченное количество текстовых сообщений и очень короткие интервалы отслеживания (2+ минуты). Сам коммуникатор стоит 300 долларов.

Источник: Phonearena