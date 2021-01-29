Garmin представила женские смарт-часы Lily

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Компания Garmin анонсировала выпуск новой линейки смарт-часов под названием Lily, которая ориентирована на женскую аудиторию. Девайс предлагается в двух версиях: Classic стоимостью $249 и Sport, которая оценена в $199. Первая имеет металлический корпус и поставляется с кожаным ремешком, у второй корпус выполнен из пластика, а в комплекте идет силиконовый ремешок.

Одной из отличительных особенностей часов является их компактный размер. Диаметр составляет всего 34.5 мм, ширина ремешка — 14 мм. 1.3″ дисплей имеет разрешение 240х201 пиксель. Управление устройством осуществляется исключительно посредством взаимодействия с сенсорным экраном.

Garmin Lily способны мониторить частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови, помогают следить за менструальным циклом, беременностью, уровнем стресса. Доступны различные режимы для занятия спортом. Кстати, с ними можно даже плавать — заявлена влагозащита 5 ATM. GPS модуля нет, но часы могут получать данные о местоположении от смартфона. Что касается времени автономной работы, обещают до 5 дней на одном заряде.

Смарт-часы Lily уже можно приобрести на официальном сайте Garmin.

Источник: Garmin