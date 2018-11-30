Gartner: Самыми популярными носимыми устройствами в 2022 году будут умные наушники, часы и очки, а общие продажи таких гаджетов вырастут в 2,5 раза

Аналитики компании Gartner прогнозируют существенный рост рынка умных носимых устройств в ближайшие годы. По их мнению в следующем году продажи таких устройств вырастут на 25,8%, а пользователи потратят на их покупку порядка 42 млрд.

По итогам 2018 года прогнозированные продажи носимых устройств составят 178,91 млн экземпляров, а уже в следующем вырастут до 225,12 млн штук. Если говорить о более отдаленной перспективе, то к 2022 году ожидается двукратное увеличение продаж до отметки 453,19 млн носимых устройств.

Интересно, что из $42 млрд средств, потраченных на такие устройства, 16,2 млрд (38%) потратят на умные часы. Достаточно высокая средняя цена таких устройств обусловлена популярностью недешевых Apple Watch. Однако в Gartner уверены, что ASP будет постепенно снижаться с $222 в 2018 году до $210 и ниже в 2022 году, когда на рынок выйдет больше производителей умных часов, а поставщики снизят цены на комплектующие.

С 2018 по 2022 год количество проданных умных часов вырастет с 53 млн штук до 115,2 млн штук, спортивных часов — с 19,46 млн до 27,74 млн, фитнес-браслетов — с 38,97 млн до 51,73 млн, умных AR-очков — с 28,40 млн до 80,18 млн, умной одежды — с 5,65 млн до 19,91 млн и умных наушников — с 33,44 до 158,43 млн штук.

По прогнозам наиболее активную динамику продемонстрируют умные наушники, такие как Apple AirPods и Samsung IconX, их продажи вырастут почти в 5 раз. Если прогноз оправдается, то в 2022 году умные наушники обгонят все остальные типы носимых устройств, включая умные часы. Также достаточно активно покажут себя умные очки, хотя в данный момент на рынке еще нет популярной массовой модели.

Источник: PhoneArena