Gatorade представила патч для измерения потоотделения и уровня гидратации





Компания Gatorade, известная выпуском спортивных напитков, представила смарт-устройство Gx Sweat Patch. Это небольшой патч, который крепится на руку и позволяет узнать данные о состоянии вашего организма.

Патч необходимо приклеить к внутренней части левой руки перед началом тренировки. Он будет впитывать пот во время занятия, параллельно меняя свой цвет. После окончания тренировки следует отсканировать патч в приложении Gx App. Там вы увидите подробную статистику касательно того, сколько жидкости потерял ваш организм и сколько потребуется выпить спортивного напитка, чтобы эффективно восстановиться.

Gx App также применяет данные о гидратации для конкретных видов тренировок. Поэтому теоретически вы должны получить рекомендации о том, сколько пить до, во время и после каждого забега на 15 километров, если вы создали соответствующий профиль в приложении.

Gx Sweat Patch предназначены для единоразового использования, поэтому цена в $25 за пару кажется слегка завышенной. Gatorade предлагает использовать патчи для каждого вида спортивных занятий. Поэтому, если вы, например, играете в футбол и ходите на пробежки, то набора из двух штук может и хватить, чтобы проанализировать ваш организм в конкретных ситуациях. Но компания также рекомендует создавать новые профили в приложении, если меняются условия проведения тренировок (изменилась температура окружающей среды, к примеру), чтобы получать более точные данные о гидратации.

Источник: The Verge