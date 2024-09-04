Geely Geome Xingyuan — бюджетный электромобиль для города с ценой от $11,2 тыс.

Geely представила новый бюджетный городской электромобиль Geome Xingyuan. Новая модель Geely будет конкурировать с недорогими электромобилями, такими как BYD Dolphin.

Xingyuan получил внешний вид в соответствии с темой дизайна бренда Geome. Овальная передняя часть и задние фонари дополняют минималистичный дизайн, который, по словам Geely, идеально подходит для путешествий по городу. В рамках партнерства с Haagen-Dazs выбор цветов экстерьера вдохновлен мороженым. Варианты включают Vanilla Beige, Basil Green, Berry Powder, Milk White, Mousse Silver, Truffle Gray и Sea Salt Blue. Более того, в рамках того же партнерства Geely стремится привлечь покупателей, предлагая мороженое во время тест-драйвов.

Электромобиль имеет длину 4135 мм, ширину 1805 мм и высоту 1570 мм, что делает его немного больше BYD Dolphin (4125х1770х1570 мм). Новая модель будет доступна с вариантами батареи CATL емкостью 30,12 кВтч или 40,16 кВтч с запасом хода CLTC до 310 км или 410 км, соответственно.

Внутри Geome Xingyuan имеет подвешенный экран информационно-развлекательной системы в центре и дополнительный дисплей водителя. Информационно-развлекательная система оснащена Flyme Auto OS, обеспечивающей поддержку игр и других развлекательных функций.

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Со сложенными сиденьями второго ряда новый бюджетный электромобиль Geely предлагает до 1320 л багажного пространства. Он также имеет дополнительный багажник объемом 70 л.

Городской электромобиль Geely Geome Xingyuan должен поступить в продажу в третьем квартале этого года. Хотя сама компания еще не объявила официальных цен, осведомленные источники утверждают, что купить эту модель в Китае можно будет по цене от 80 тыс. юаней, что эквивалентно $11,2 тыс. Для сравнения, цена конкурирующего BYD Dolphin начинается от $13,9 тыс.

Источник: electrek