В Китае стартовали продажи бюджетного электромобиля BYD Dolphin (EA1) с запасом хода 300-400 км и ценником от $15,000





Китайский автопроизводитель BYD начал принимать предзаказы на электромобиль BYD Dolphin, который был представлен весной в качестве концепта BYD EA1 на Shanghai Auto Show 2021. После субсидий и льгот стоимость новинки на внутреннем рынке будет составлять от $14,950 до $19,300 в зависимости от конфигурации.

Электрохэтчбек BYD Dolphin, внешне весьма похожий на VW ID.3, построен на фирменной платформе BYD e-platform 3.0 и по умолчанию комплектуется тепловым насосом для экономии заряда батареи при низких температурах. В новинке также используются фирменные литий-железо-фосфатные аккумуляторы BYD Blade Battery. На выбор покупателям предлагается три версии электромобиля BYD Dolphin.

В начальной используется электродвигатель мощностью 70 кВт с крутящим моментом 180 Нм, который позволяет разогнаться до 150 км/ч, набирая первые 50 км/ч всего за 3,9 секунды. Батарея емкостью 30,7 кВтч обеспечивает до 300 км запаса хода по измерительному циклу NEDC и заряжается от 30% до 80% емкости за 30 минут на зарядках мощностью 40 кВт. Ее стоимость составляет $14,950.

Следующей идет конфигурация с таким же двигателем и динамикой, но более объемной батареей на 44,9 кВтч. В результате запас хода вырос до 400 км, а время зарядки в режиме от 30% до 80% емкости осталось таким же (30 минут) за счет поддержки более мощных зарядок на 60 кВт. На выбор будет предложена два варианта оснащения по цене $16,500 и $17,250 соответственно.

И, наконец, самая продвинутая версия оснащается батареей на 44,9 кВтч с тем же запасом хода 400 км (NEDC), но почти вдвое более мощным двигателем на 130 кВт. В итоге максимальная скорость составляет 160 км/ч, а время разгона до 50 км/ч укладывается в 3 секунды. Итоговая стоимость такого BYD Dolphin составляет $19,275.

По мнению экспертов, данная модель имеет все шансы стать одним из самых массовых электромобилей в Китае, а с учетом того, что BYD уже продается в Европе, BYD Dolphin вполне может добраться и до Украины.

Источник: InsideEV’s