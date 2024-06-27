Геймер преодолел 1600 км и напал с молотком на другого игрока из-за разногласий в онлайн игре ArcheAge

Полиция выдвинула обвинения 20-летнему геймеру Эдварду Кангу, который совершил нападение на другого игрока. Чтобы причинить вред своему сопернику, обвиняемый не поленился преодолеть путь в 1000 миль (более 1600 км).
Спор начался из-за многопользовательской онлайн игры ArcheAge. Не придя к согласию в онлайне, Эдвард Канг решил встретиться с оппонентом вживую. Его даже не остановила необходимость дальней поездки для этого.
Итак, по данным полиции, Канг прилетел из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Фернандина-Бич (штат Флорида). По прибытии в Фернандина-Бич он остановился в отеле Ocean Coast и купил фонарик и молоток. В дальнейшем Канг направился к дому Закари Дина, с которым у него возник спор.
Эдвард Канг зашел в дом, полностью одетый в черную одежду, в перчатках и в маске. Он напал на Дина с молотком, нанеся ему «тяжелые раны головы».
Дин рассказал, что играл в видеоигры, когда поднялся, чтобы посетить ванную комнату, и увидел Канга. Тот стоял с молотком в «ожидающей ударной позиции». После чего между ними началась драка. В ситуацию вмешался отчим Дина, которого разбудил крик пасынка о помощи. Когда он зашел в комнату, то нашел своего пасынка на полу, когда тот боролся с Кангом. Вдвоем им удалось сдержать Канга, пока на место не прибыла полиция, которую вызвал отчим Дина.
Во время драки Закари Дин получил серьезные ранения головы, но, к счастью, они не несли угрозы жизни. С полученными травмами его доставили в больницу, а впоследствии отпустили домой. На месте нападения следователи обнаружили «значительное количество крови» в подъезде дома и в спальне Дина.
Когда подозреваемого спросили, почему он совершил нападение, он сказал, что его жертва была плохим человеком в интернете.
Канг был помещен в тюрьму округа Нассау и обвинен в покушении на убийство второй степени и вооруженной краже со взломом.
Игра ArcheAge, из-за которой произошел этот инцидент, будет закрыта в пятницу для пользователей в Северной Америке из-за уменьшения количества игроков.
Источник: dailymail
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